Bogdan Stelea, invitatul lui Mircea Dinescu la Politică și delicatețuri

În a doua ediție din sezonul 10 “Politică și delicatețuri”, Mircea Dinescu îl primește cu bucurie, în bucătăria sa, pe unul dintre cei mai mari fotbaliști români, Bogdan Stelea. Duminică, 14 octombrie, de la ora 15.30, la TVR 1 și TVR HD.

Sub atenta supraveghere a lui “Arnold”, cum i se spune lui Stelea, poetul prepară o tocăniță de vițel din care nu lipsesc ingredientele sale vedetă, dulceața de ardei iuți, vinul rose de la Cetate și zeama de portocale.

Garnitura este și ea ieșită din comun, Dinescu alege să pregătească vinete pane, după o rețetă, evident, proprie. În cramă, celor doi le cântă Constantin Lătărețu, iar Stelea, tăcut în bucătărie, prinde curaj și povestește cu căldură și sinceritate despre destin, familie, începuturile carierei, plusurile și minusurile vieții de sportiv.

Dinescu îi ascultă fascinat povestea de viață și are numai cuvinte de laudă la adresa oaspetelui său “am avut sentimentul că am întâlnit un om adevarat, pe care nu l-am cunoscut până acum când am filmat, dar pe care mi-ar plăcea să îl revăd”.

Bogdan Stelea s-a născut pe 5 decembrie 1967, la București. Prima echipă la care a jucat este Dinamo, la care a debutat în prima ligă pe 20 noiembrie 1986. După Campionatul Mondial din 1990, se transferă în Spania, la Mallorca, unde evoluează două sezoane. A jucat atât la Dinamo cât și la Steaua și Rapid. Se întoarce în Spania, unde joacă la Salamanca. La echipa Națională joacă din 1988 până în 2005 și ajunge la CM din 1994 și 1998 și Euro 96 și 2000.