Biologul Sandu Stermin, la„Prim-Plan Obiectiv”

Miercuri, 17 ianuarie, de la ora 15.00, vă invităm la o nouă ediție a emisiunii „Prim Plan Obiectiv”.

Moderatorul emisiunii, Ovidiu Damian are un invitat de seamă: biologul Sandu Stermin, expert în anatomia comparată a verte­bratelor, neurobiologie şi evoluţia creierului, etologie, bioetică şi ecologie umană, ce face "înconjurul" omului, pentru a explora relaţia filosofică om - natură.

Invitatul spune despre sine:

„Sunt un căutător. Vorbesc cu plantele și animalele, dar nu așa cum vorbesc oamenii între ei, ci cum vorbesc păsările cu anotimpurile, urșii polari cu narvalii, puii de țestoasă cu valurile, ciupercile cu cerul - prin rădăcinile arborilor, frunzele cu diminețile, cerbii cu pădurea, bunicul meu cu bivolii, jungla cu mine și pământul cu noi. Cred că aici sunt și în limba asta caut răspunsurile la întrebările ființei."

Cu această ocazie, ne va prezenta noua lui carte „Cum am devenit vrăjitor. Din carnetul unui explorator."

„Am pășit pe tărâmuri fermecate, am ajuns să explorez cele mai mari mlaștini din Romania și din lumea largă, am cercetat cele mai de nepătruns și mai forfotind de viață jungle de pe Glob, am văzut pasări-dragon, am căutat pasări-de-foc și am găsit lighioane cu trei ochi. Am învățat limbajul florilor și al animalelor, și am descifrat semnele ascunse în oasele craniilor pe care le-am descoperit în expediții. Așa am devenit vrăjitor."

Producător: Ovidiu Pop