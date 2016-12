Beyonce şi Jay Z, Crazy In Love

Două dintre cele mai mari vedete ale lumii, pe aceeaşi scenă în faţa a 80.000 de spectatori în concertul „Beyonce şi Jay Z On the Run Tour”! L a TVR 1, duminică, 1 ianuarie 2017, de la ora 21.10.

Beyonce şi Jay Z On the Run Tour ne aduce două dintre cele mai mari vedete ale lumii într-un concert din primul lor turneu împreună. Evenimentul muzical îi prezintă pe Beyoncé and Jay Z împreună pe scena Stade de France din Paris în faţa a 80.000 de spectatori.

Înregistrat în septembrie 2014, concertul cuprinde nu mai puţin de 40 de cântece interpretate de cuplul de vedete. Beyonce este câştigătoare de mai puţin de 17 ori a premiilor Grammy, iar Jay Z - cel puţin de 19 ori. Cei doi artişti au înregistrat multe hituri împreună sau au fost unul invitatul celuilalt în concertele pe care le-au susţinut, dar nu au avut un turneu pe aceeaşi factură. On The Run este primul turneu pe care cel doi l-au organizat şi susţinut împreună.

Semnat de Jonas Åkerlund, regizor câştigător al Premiului Grammy, evenimentul, filmat cu 20 de camere poziţionate cu mare atenţie în tot stadionul, dezvăluie în cele mai mici amănunte coregrafia spectaculoasă, costumele extravagante şi interpretările perfecte ale celor două megastaruri.

Printre piesele interpretate şi pe care le vom vedea în concertul transmis de TVR 1 pe 1 ianuarie 2017, se numără: “Crazy In Love”, “Drunk In Love”, “Run The World (Girls)”, “Tom Ford”, “Diva”, “Baby Boy”, “Pretty Hurts”, “Young Forever”, “Clique” şi multe altele. Spectacolul mai conţine imagini inedite cu cei doi artişti şi cu fiica lor, Blue Ivy.