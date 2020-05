Probleme casnice? Totul se repară! | VIDEO

S-a stricat fereastra? A căzut și clanța? S-a spart țeava și apa a inundat toată casa? Nici tabloul nu mai stă la locul lui? Nu vă faceți griji, vă asigură Spirache că, până la urmă, „totul se repară”. Uneori de la sine...

Cu toții am trecut probabil prin așa ceva. Mai ales în această perioadă când am stat mai mult pe acasă. Am descoperit tot ce mai era de reparat în casele noastre, dar am reușit să ne facem de lucru stricând lucruri noi, de care chiar aveam nevoie.

Inginerul Murphy ne-a prevenit: ”Probabilitatea de a distruge un lucru este direct proporţională cu valoarea lui.”

#fitiresponsabili#avetigrijadecasa#totulserepara