"Aventură și mister" la Mic dejun cu un campion

Ediția Mic Dejun cu un campion de sâmbătă, 25 aprilie, ora 10.00, vă prezintă, la TVR2, un personaj cu roluri multiple: publicist, scenarist, poet şi critic literar, manager de editură și, mai ales, autor de romane polițiste: George Arion.

Recunosc vinovat că nu citisem aproape nimic din policierul lui George Arion. Lecturile de profil ale adolescenţei mele nu erau cine ştie ce. Mi-a plăcut, ca multora presupun, Rodica Ojog-Braşoveanu, o clasică a genului pe care am redescoperit-o la una dintre ediţiile de început ale Târgului de Carte BookAREST. Mai citisem eu câte ceva de Haralamb Zincă, Petre Sălcudeanu, Constantin Chiriţă dar, după ce a trecut perioada aventurilor copilăriei, nu m-a mai interesat aproape de loc acest gen literar.

Până astăzi, când l-am întâlnit pe George Arion. Apropos, ’’La mulţi ani!’’, pe 5 aprilie, creatorul celebrului detectiv Andrei Mladin, a împlinit 74 de ani.

Ce personaj! A venit cu toată recuzita din dotare: o pipă reprezentativă – ’’Nu mai fumez dar mi-a plăcut obiectul!’’ –, un rucsac plin de cărţi – ultimele apariţii editoriale – şi cu un vraf de rebusuri – ’’Astea-s pentru antrenamentul minţii!’’.

Mi s-a părut un domn rasat şi nobil, descendent al unui lung şir de aristocraţi intelectuali. Un ’’subiect’’ demn de studiat în atelier pentru un portretist interesat de găsirea unor modele interesante şi expresive. Trăsături bine conturate, statuar, cu o morgă de detectiv şi privire insinuantă.

Continuând seria similitudinilor, mi-am dat seama că, într-un fel, scriitorul de policier seamănă cu un caricaturist. Grafician în egală măsură, dar caricaturistul, dincolo de talentul de desenator iscusit şi original, trebuie să transmită prin desenul său o poantă, un mesaj clar ce izvorăsc nu numai din talentul artistic şi dintr-o improvizaţie magistrală, ci şi din înţelegerea umanităţii profunde şi gregare în acelaşi timp, dintr-o complexitate de trăiri şi situaţii exprimate în câteva tuşe de peniţă. Adică, o sinteză perfectă a fondului şi formei ce sunt la îndemâna doar câtorva aleşi, înzestraţi şi instruiţi. Acestei selecte familii de creatori îi aparţine şi George Arion, apreciat drept ’’un Raymond Chandler român’’ de către criticul literar Ovid S. Crohmălniceanu.

Publicist, scenarist de teatru, film şi televiziune, poet şi critic literar, manager de editură, George Arion este cunoscut mai ales pentru romanele poliţiste, de mister şi aventuri. Iată doar câteva titluri: ’’Trucaj’’, ’’Fortăreaţa nebunilor’’, ’’Maestrul fricii’’, ’’Ţintă în mişcare’’, ’’Anchetele unui detectiv singur’’, ’’Profesionistul’’, ’’Însoţitorul lui Iisus’’, ’’Crime sofisticate’’ iar lista este semnificativ mai lungă.

’’Un autor complet, căruia nu-i lipseşte nimic: nici inteligenţa, nici scriitura, nici ştiinţa de a construi poveşti fascinante, nici abilitatea de a folosi cele mai subtile strategii narative.” – Igor Bergler (scriitor şi regizor)

Fără să-l cunosc pe George Arion, atunci când ne-am întâlnit prima oară la filmări, mi-a oferit una dintre cărţile sale. Am citit-o pe nerăsuflate, aşa cum îmi pierdeam deseori nopţile în tinereţe. Mi-am promis că n-o să mai am niciodată idei preconcepute. Literatura poliţistă poate fi o literatură mare atât timp cât se întâlneşte cu imaginaţia şi condeiul unui scriitor talentat, capabil să le reunească pe amândouă la superlativ. Iar George Arion este cu adevărat, unul dintre aceştia.

A primit de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1985, 1995 şi 1999) iar Asociaţia Naţională a Detectivilor din România i-a acordat titlul de ’’Detectiv de onoare’’ (2013). Este președinte al Romanian Crime Writers Club iar numele său este consemnat în Enciclopedia Mondială a Scriitorilor de Roman Poliţist.

Îi mulţumesc nu numai pentru cadoul său curtenitor, ci şi pentru redescoperirea plăcerii lecturii pasionate pe care am exersat-o citindu-i cartea.

Ileana Ploscaru Panait