Artistul Adrian Naidin, la „Interviurile TVR Cultural”: Întâlnirea cu muzica a fost absolut fascinantă şi, în acelaşi timp, plină de groază

TVR Cultural îi invită pe telespectatori sâmbătă, 11 mai, de la ora 22.30, să urmărească interviul jurnalistei Ioana Pavel cu Adrian Naidin, artist instrumentist, solist vocal și compozitor.

Adrian Naidin cântă de la muzică clasică şi până la jazz cu influenţe româneşti sau folclor stilizat. Cea mai nouă lucrare semnată de el a cântat-o chiar alături de realizatoarea „Interviurilor TVR Cultural”, Ioana Pavel.

„Întâlnirea cu muzica a fost absolut fascinantă şi, în acelaşi timp, plină de groază, să zic aşa, pentru că eu, când am ajuns să dau admiterea la şcoala de muzică, primul instrument pe care l-am văzut a fost o pianină neagră.

Dar, după ce am intrat, m-au întrebat: «La ce vrei să cânți?». Am zis: «La acela negru şi urât». Aşa am zis. La mine, contactul cu muzica a fost de foarte mic”, a povestit Adrian Naidin, la „Interviurile TVR Cultural”.

Realizator: loana Pavel

Producător: Aimee D'Albon