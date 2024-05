Spectacol muzical de excepție, închinat memoriei marelui Puccini, în 13 mai, la Ateneul Român

Orchestra Camerata Regală, sub bagheta maestrului Tito Ceccherini, cu participarea sopranei Cellia Costea și a tenorului Leonardo Caimi, aduce în fața publicului meloman arii și duete celebre din operele lui Giacomo Puccini, în cadrul galei închinate marelui compozitor, la 100 de ani de la trecerea sa în neființă. Spectacolul are loc luni, 13 mai, la ora 19.00, la Ateneul Român din București.

Orchestra Camerata Regală, condusă de dirijorul italian Tito Ceccherini, va aduce în atenția publicului atât arii și duete celebre din cele mai iubite opere pucciniene, în interpretarea renumitei sopranei Cellia Costea și a remarcabilului tenor italian Leonardo Caimi, dar și lucrări din creația simfonică și vocal-simfonică a lui Puccini, cu participarea Corului de cameră „Preludiu-Voicu Enăchescu”, programul fiind astfel structurat încât să cuprindă toată complexitatea compozitorului italian, arată organizatorii Galei Puccini, Institutul Italian de Cultură și ARTEXIM.

Arii și duete celebre din îndrăgitele opere „Manon Lescaut”, „Tosca”, „Madama Butterfly” și „Turandot” vor răsuna de pe scena Ateneului Român. Camerata Regală va interpreta în premieră în România „Preludiul simfonic”, iar măiestria Corului de cameră „Preludiu-Voicu Enăchescu”, dirijat de Andrei Stănculescu, se va evidenția în fragmente din lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria”.

Gala Puccini face parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Puccini, un eveniment organizat de către Institutul Italian de Cultură și ARTEXIM, desfășurat sub patronajul Ambasadei Republicii Italiene în România, în parteneriat cu Centrul Naţional de Artă „Tinerimea română” și Filarmonica „George Enescu”.

Camerata Regală, proiect născut din pasiunea unui grup de tineri muzicieni, desfășoară numeroase proiecte inedite, precum „Mari Soliști”, „Mari Dirijori”, „Camerata Regală și Micii Muzicieni”, „Stagiunea Regală”, pe scenele din România, dar și din străinătate, unde participă la numeroase festivaluri de mare anvergură. De asemenea, orchestra este o prezență constantă în Festivalul Internațional „George Enescu”. Camerata Regală se află, din 2009, sub înaltul patronaj al principelui Radu al României.

Tito Ceccherini este unul dintre cei mai culți și profunzi dirijori din generația sa, apreciat pentru claritatea interpretărilor sale și pentru versatilitatea pronunțată a abordării repertoriului. Dirijor aclamat al repertoriului modern, a explorat opera clasicilor secolului al XX-lea: de la Bartók, Debussy și Ravel, la Schönberg, Webern, Ligeti. Înregistrările discografice ale lui Tito Ceccherini, realizate pentru Sony, Kairos, Col legno, Stradivarius etc., au fost decorate cu premii precum Choc - Le Monde de la Musique, Diapason d'Or și MIDEM Classical Awards.

Soprana Cellia Costea este una dintre cele mai apreciate voci românești din lumea lirică internațională. Glasul special și jocul actoricesc convingător au impus-o în atenția marilor teatre de operă, precum Deutsche Oper Berlin, Covent Garden Londra, Gran Teatre del Liceu Barcelona, unde a jucat în producții valoroase ale unora dintre cele mai cunoscute titluri din repertoriul de gen: „Nunta lui Figaro”, de W. A. Mozart, „Norma”, de V. Bellini, „Adriana Lecouvreur”, de F. Cilea, „Otello” și „Aida”, de G. Verdi, „La Bohème”, „Tosca”, „Manon Lescaut”, „Madama Butterfly”, de G. Puccini.

Cellia Costea este solistă la Opera Națională din Atena, Grecia, începând cu 2012, an în care a primit, din partea Uniunii Criticilor de Teatru și Muzică din Grecia, Marele Premiu pentru cel mai bun artist al anului.

Tenorul Leonardo Caimi este renumit pentru frumusețea tonului și pentru muzicalitatea elegantă, precum și pentru excelența sa în actorie. El s-a afirmat ca unul dintre cei mai aclamați tenori ai generației sale, cântând în teatre și festivaluri prestigioase precum Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano, Teatro Real din Madrid, Opera de Stat Bavareză din München, Teatro Colón din Buenos Aires, Deutsche Oper din Berlin și Festivalul de la Salzburg, printre altele.

În acest an, Leonardo Caimi a fost aclamat pe scena The Royal Opera House din Londra, în rolul Rodolfo din „La Bohème”. În toamna acestui an, el va reveni pe scena The Royal Opera House, pentru deschiderea stagiunii, în rolul principal din „Les contes d'Hoffmann”.

De-a lungul timpului, Leonardo Caimi a interpretat personaje principale în opere precum „Don Carlo”, „Carmen”, „Turandot”, „Madama Butterfly”, „La Bohème”, „Cavalleria Rusticana”, „Tosca”, „Aida”, „Adriana Lecouvreur”, „Bal mascat”, la Deutsche Oper din Berlin, Oper Leipzig, Festivalul Puccini din Torre del Lago; Opera din Seul, La Monnaie din Bruxelles, Teatro Colón din Buenos Aires, Teatro Monumental din Madrid, Teatro Real din Madrid, Teatro San Carlo din Napoli, Maggio Musicale Fiorentino.

În cei peste 50 de ani de activitate, Corul de Cameră „Preludiu - Voicu Enăchescu” a devenit unul dintre cele mai apreciate grupuri muzicale din România, dar şi din străinătate. Corul a preluat numele fondatorului său în 2023, pentru a-i cinsti memoria.

De la apariţia sa, corul a prezentat mai mult de 2.500 de concerte pe marile scene din România şi din străinătate, în cursul celor peste 90 de turnee efectuate în 30 de ţări din Europa, America şi Asia, fiind laureat al multor festivaluri internaţionale (Pardubice, Nitra, Barcelona, Celje). În 1995, Corul de cameră „Preludiu” şi dirijorul Voicu Enăchescu au primit, cu ocazia ediţiei a XIII-a a Festivalului Internaţional „George Enescu” „Premiul pentru excepţionalul program prezentat”, distincţie acordată de Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali din România.

TVR Cultural, alături de Radio România Muzical, este coproducător al Galei.