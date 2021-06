„Arthur şi fraţii săi” - ancheta ce încheie sezonul „Dosar România”, la TVR 1

Cum sunt hăituite şi ucise animalele. Cum se face profit imens din vânătoare. Cum au fost tăiate pădurile, iar urşii au fost nevoiţi să coboare în localităţi. Un subiect exploziv în ancheta realizată de Gabriel Geamănu - pe 20 iunie, ora 18.00.

Ediţia „Dosar România” de duminică, 20 iunie 2021, readuce în prim plan un subiect exploziv: uciderea urşilor în România de către vânători români, vânători străini, vânători politicieni. Punctul de plecare al anchetei a fost scandalul internaţional declanşat de uciderea ursului Arthur, de către Prinţul de Liechtenstein, în luna martie a acestui an, la Ojdula, în judeţul Covasna.

„Arthur şi fraţii săi", ancheta realizată de Gabriel Geamanu, încheie duminică, 20 iunie, sezonul actual „Dosar România”, la TVR 1.

Se estimează că România are cei mai mulţi urşi din Europa, însă nimeni nu ştie numărul exact al acestora. „De mulţi ani, ţara noastră a devenit locul preferat al vânătorilor de pretutindeni, cei cu bani mulţi, care vin în România să vâneze din plăcere, în numele unui sport sângeros. Cu toate că specia urs brun carpatin este o specie protejată, vânătoarea continuă. Aşa s-a întâmplat şi cu ursul Arthur, unul dintre cei mai mari urşi din Europa”, începe povestea Gabriel Geamănu, realizatorul anchetei. Jurnalistul a documentat investigaţia la faţa locului: a mers la Covasna, pentru a afla cum şi cine vânează acolo, apoi a ajuns în judeţele Harghita şi Neamţ, pentru a cerceta cum ajunge să fie ucis acest animal minunat de către bogaţii lumii „care vin să împuşte în România, când şi cum vor”.​

Gheorghe Neagu, director Agentia pentru Protectia Mediului Covasna

În luna mai a acestui an, organizaţia pentru protecţia mediului Agent Green dezvăluia uciderea unuia dintre cei mai mari urşi din Europa, de către Prinţul Emanuel Liechtenstein. Activiştii de mediu susţin că prinţul a venit să ucidă la pont, adică ar fi fost anunţat că există un exemplar foarte mare de urs, trofeul fiind unul valoros pentru vânători. Astfel a ajuns să fie împuşcat Arthur, ursul care a captat atenţia presei internaţionale. Pe de altă parte, vânătorii de la Asociaţia Botoş spun că vânătoarea s-a desfăşurat cu actele în regulă, având şi autorizaţia de împuşcare eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna - „pentru un urs care făcea pagube". Numai că în acte nu se precizează că ursul Arthur este cel care a făcut aceste pagube. Pentru uciderea sa de către prinţ s-a plătit suma de 7.000 de euro. După izbucnirea scandalului, Prinţul de Liechtenstein a declarat că a tras într-un urs mai mic, o ursoaică, deşi autorizaţia de împuşcare a ursoaicelor se eliberează în condiţii excepţionale. Scandalul a luat amploare şi s-a deschis chiar un dosar penal având „suspiciunea de braconaj la o specie protejată: ursus arctos". „În prezent, Direcţia Naţională Anticorupţie investighează cazul, dar se pare că acesta stagnează, la fel cum stagnează şi ordinul Ministerului Mediului potrivit căruia străinii nu mai au voie să ucidă urşi în România, iar împuşcarea urşilor se va face numai cu personal tehnic specializat”, precizează realizatorul anchetei.

Csibi Magor, fost coordonator WWF Romania si Coreea de Sud

Directorul şi presşdintele Asociaţiei de Vânătoare Botoş

Organizaţia de mediu Agent Green este ameninţată cu un proces şi i se solicită daune morale în valoare de un milion de euro de către Prinţul de Liechtenstein şi de către Prinţul Sturdza. Cătălina Rădulescu, avocat Agent Green vorbeşte despre acţiunile de intimidare: „Am aflat din media că Emanuel Liechtenstein, împreună cu prinţul Sturdza intenţionează să dea în judecată Agent Green, însă nu am primit nicio înştiinţare. Comisia Europeană consideră aceste acţiuni împotriva organizaţiilor neguvernamentale, dar şi împotriva ziariştilor, ca fiind acţiuni de intimidare şi sunt atent monitorizate şi raportate”.

Catalina Radulescu, avocat Agent Green

„Nu este prima dată când organizaţiile de mediu sunt intimidate şi acţionate în instanţă. Acest lucru s-a întâmplat şi unor jurnalişti, pentru că subiectul „vânătoare" ar trebui să fie tabu, iar vânătoarea, uciderea animalelor să continue fără amestecul nimănui, pentru că proprietarii fondurilor de vânătoare consideră că au drept de viaţă şi de moarte asupra faunei din România. Faună care, de fapt, este avuţia tuturor celor care trăiesc în România. Eu cercetez subiectul vânătorii de peste 20 de ani, am avut câteva procese pe care le-am câştigat, dovedind cum se face vânătoarea în România. De altfel, în timpul unei anchete despre vânătoarea la urs în Harghita, am fost sechestrat la Odorheiu Secuiesc”, mărturiseşte Gabriel Geamanu, realizatorul acestei anchete.

Duminică, 20 iunie, ora 18.00, la TVR 1, în ultima ediţie „Dosar România”, înainte de vacanţă, nu rataţi ancheta „Arthur şi fraţii săi", despre cum sunt hăituite şi ucise animalele, cum se face profit imens din vânătoare, despre cum au fost tăiate pădurile, iar urşii au fost nevoiţi să coboare în localităţi.

De-a lungul verii, pe spaţiul deja consacrat – duminica, ora 18.00 şi sâmbăta, ora 23.00 - sub genericul „Dosar România”, la TVR 1, telespectatorii vor putea urmări ediţii best of ale reportajelor şi anchetelor realizate de echipa de jurnalişti coordunată de producătorul şi realizatorul Răzvan Butaru.