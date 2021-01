Arte marțiale în „Recuperatorul", filmul de acțiune de la TVR1 | VIDEO

Filmul „Recuperatorul", în regia lui Jesse V. Johnson, îl are în rolul principal pe Scott Adkins, actor expert în Tae Kwon Do şi Kickboxing. Îl puteți vedea luni, 18 ianuarie, de la ora 22:10, la TVR1.

French, instructor de arte marţiale falit, se angajează temporar la un mafiot, ca să câştige rapid nişte bani. Jobul lui este să recupereze sumele pe care diverse personaje i le datorează mafiotului, dar treaba se complică atunci când un client îl amestecă în situaţii neprevăzute.



Actorul britanic Scott Adkins nu este la primul său rol în care foloseşte cunoştinţele sale de arte marţiale. A fost de mai multe ori luptător ninja, luptător în forţele speciale sau luptător underground ca membru al mafiei ruseşti. Toate acestea datorită experienţei sale în artele marţiale, disciplină pe care a deprins-o de când avea 10 ani.

Actorul îşi aminteşte că, pe când avea 13 ani, a fost victima unui jaf împreună cu mai mulţi călători, într-un autobuz. Atunci a fost singura dată când Scott a pus în practică, în viața reală, antrenamentele şi mişcările de luptător învăţate. A fost pentru prima şi ultima dată când a luptat la modul real şi a lovit, pentru a se apăra pe sine şi pe ceilalţi. A învins, dar acest lucru l-a făcut să fie conştient de puterea pe care o are şi pe care a trebuit, pentru tot restul vieţii, să o ţină sub control total.



Avându-i idoli pe Bruce Lee, Jackie Chan și Jean Claude Van Damme, Scott a devenit expert în judo, Tae Kwon Do şi Kickboxing.

RECUPERATORUL (DEBT COLLECTOR – SUA, Regatul Unit, 2018)

Regia: Jesse V. Johnson

Cu: Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich

***

