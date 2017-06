„Apocalipsa” – o catastrofă planetară sau o schimbare de paradigmă?

Episodul 5 al seriei „Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman” poate fi văzut vineri, 9 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Cum va arăta sfârşitul lumii? Morgan Freeman cercetează ipoteza unui posibil viitor plin de cataclisme violente, pentru a încerca să determine un răspuns la această întrebare. Episodul cu numărul 5 al seriei documentare Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman poate fi urmărit vineri, 9 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Călătoria îl duce pe Morgan Freeman în deşertul care a adăpostit Manuscrisele de la Marea Moartă, pentru a afla mai multe despre Mesia iudaic. La Roma, încearcă să decodeze semnul fiarei, apoi merge în Guatemala ca să afle dacă mayaşii chiar preziseseră sfârşitul lumii. De la un psiholog află de ce unii oameni îşi găsesc liniştea în catastrofe. Întâlnirea cu supravieţuitori ai uraganului Katrina şi o şedinţă de meditaţie cu unul dintre cei mai evoluaţi budişti îi deschide o altă perspectivă: şi dacă apocalipsa nu este o baie de sânge planetară, ci mai degrabă o schimbare de paradigmă?...

Telespectatorii sunt invitaţi, aşadar, să continue călătoria prin milenii de istorie, arheologie şi teologie, dar şi să fie martorii căutării personale a lui Morgan Freeman – prin conversaţii cu preoţi, şamani, imami şi cu oameni obişnuiţi – ca să descopere ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni şi să arate că, în pofida aparentelor diferenţe, credinţele noastre sunt mai asemănătoare decât am crede.

Seria Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman (THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, SUA, 2016) prezintă modul în care religia influenţează mersul istoriei, dar şi ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni. Celebru pentru filmele în care a interpretat rolul Creatorului, actorul Morgan Freeman trăieşte, de-a lungul cercetării sale, o experienţă personală, pentru ca în final, să primească şi răspunsurile aşteptate. Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman continuă la TVR 1 vineri, 9 iunie, de la ora 21.00, cu episodul 5 – „Apocalipsa”.

Prezentator Morgan Freeman

Producători executivi: James Younger, Lori McCreary, Morgan Freeman