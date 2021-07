„Alexandra”, o producție OWH Studio și TVR Iași

Am fost cu toţii necăjiți de pandemie, am fost suferinzi de neşansa întâlnirilor noastre, dar am trăit cu gândul că într-o bună zi ne vom revedea şi ne-am tot pregătit pentru acest moment făcând ce ştim noi mai bine.

Premiera filmului „Alexandra" va avea loc miercuri, 14 iulie, începând cu ora 17:30, la cinematograful Patria Loteanu. Proiecţie realizată în cadrul programului Seri de CRONOGRAF. Vă invităm să respirăm în sincron, pe durata filmului, alături de Alexandra Conunov, în momentele ei de destainuiri, de căutari şi de glorie.

Luaţi-vă prietenii şi veniţi la film!

