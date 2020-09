„Aici trebuie să fie Cerbul!” (Valeriu Lazarov)

Mega spectacolul „Cerbul de Aur #Generații”, un omagiu adus artiştilor români care au făcut istorie la festival. Îl vedem duminică, 13 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1.

„Cerbul de Aur a fost reluat, după Revoluție, la ideea lui Valeriu Lazarov, care a invitat o echipă din Televiziunea Română – Doina Anastasiu, Mariana Șoitu – în Spania. Acolo, le-a prezentat casete cu tot ce se întâmpla în lume mai modern la acea oră. Apoi, Valeriu Lazarov a ajuns în România, împreună cu acea echipă. S-au dus la vechiul teatru unde avuseseră loc primele patru ediții, dar era prea mic pentru anii respectivi, nu mai făcea față. Au căutat un loc în Poiana Brașov, dar nu au găsit ceva pe placul lui Valeriu Lazarov. Atunci au ajuns în Piața Sfatului. Și, când Valeriu a văzut acea piață, a zis: «Aici trebuie să fie Cerbul! Acolo va fi scena, aici va sta publicul...» și a desenat, practic, în câteva minute, ceea ce urma să fie Cerbul de Aur”, ne povestește Dan Manoliu, regizor artistic al super-show-ului „Cerbul de Aur 2020 #Generații”, un proiect special, dedicat artiștilor și creatorilor de muzică români.

În 2020, nu vom avea Cerbul de Aur în Piața Sfatului din Brașov. Dar vom avea muzică. Vom avea artiști. Vom avea emoție. Pentru că „Aici trebuie să fie Cerbul!”. Aici și acum, la TVR. Vom vedea, așadar,„Cerbul de Aur 2020 #Generații” la TVR 1, duminică, 13 septembrie, de la ora 21.00.

Bodo, Echoes, Roxen, DJ Project & Andia, Dora Gaitanovici, Monica Anghel, Connect-R, Andrei Tudor Band, Lidia Buble, Claudia Andas, Bella Santiago, Mircea Baniciu, Ana Baniciu, Raluka – artiști ale căror nume sunt, într-un fel sau altul, legate de festival și de istoria acestuia – ne vor purta prin amintiri, dar și prin cele mai moderne sound-uri, oferindu-ne șlagăre românești de ieri și de azi. Creatoarea de modă Doina Levintza, regizorul Radu Muntean și iubita interpretă Paula Seling vor fi invitați speciali ai evenimentului.

„Lăsând falsa modestie deoparte, putem spune că acest festival, Cerbul de Aur, este părintele tuturor evenimentelor de gen din România, unul dintre cele mai longevive și interesante festivaluri concurs de interpretare din Europa. În acest an, ar fi trebuit să marcăm, cu un spectacol live impresionant, cea de-a XX-a ediție a sa. Nu a fost să fie, însă – după cum spune o vorbă faimoasă – “the show must go on!”. În orice circumstanțe, oricât de complicate sau dificile, muzica trebuie sa continue, să ne dea speranță și să ne facă să mergem mai departe. Mai ales când este vorba despre muzică bună, despre artiști remarcabili și despre o poveste românească de succes. „Cerbul de Aur #Generații” este un super-episod al acestei povești, pe care dorim cu toții să o vedem continuată în 2021, pe scena din Piața Sfatului, la Brașov!”, ne mărturisește Smaranda Vornicu-Shalit, producător al emisiunii.

O pandemie ne poate ține acasă. Dar nu poate opri muzica. Duminică, 13 septembrie, de la ora 21.00, vino să vezi la TVR 1 „Cerbul de Aur 2020 #Generații”, un super-spectacol de televiziune, care unește generațiile, aducând împreună mari nume ale muzicii. Povestea noastră continuă.

Spectacolul Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII este realizat cu sprijinul Auchan, Casa Herr Strudel-Ciocolateria Ardeleană şi Farmec.