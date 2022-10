Actorul Ion Haiduc: „Dacă ar fi să dau sfaturi pentru tânăra generaţie...”

Provocare pentru juriul emisiunii „RIVALII… cu Marina Almășan”! În ediția de sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 15:00, la TVR 2, au fost analizate răspunsurile a doi actori apreciaţi: Ion Haiduc şi Ştefan Iancu.

„Ca întotdeauna când e vorba de Marina Almăşan, m-am simţit excepţional alături de o echipă profesionistă. TVR-ul îl consider o a doua casă pentru mine. Aici am jucat în seriale, piese de teatru sau filme. În ceea ce-l priveşte pe partenerul meu, Ştefan Iancu, l-am ales pentru că este un băiat extraordinar. Dacă am avea mai mulţi actori ca el, viitorul filmului în România ar fi foarte bun. Este talentat, frumuşel şi excepţional de bine educat. Poate fi un model al generaţiei sale”, a spus actorul Ion Haiduc.

Cu o carieră impresionantă de peste 46 de ani, actorul teatrului Nottara va reprezenta generaţia maturilor. Ion Haiduc a jucat în zeci de filme, iar „Padureanca”, „Prinţul negru”, „Priveşte înapoi cu mânie”, „Mandroid”, „The Secret Kingdom”, „Manipularea”, „Valsul lebedelor”, „Amen”, „Dulcea sauna a mortii” sau „Michelangelo Superstar”, sunt doar câteva dintre titluri. La acestea se adaugă numeroase roluri pe scena Teatrului Nottara, dar şi în seriale de televiziune. „Rivalul” său este considerat unul dintre cei mai promițători actori ai noului val. Ştefan Iancu (25 de ani) a debutat de la vârsta de 4 ani şi a jucat alături de actorul Steven Seagal, dar şi în serialul „Killing Eve“, care poate fi urmărit la TVR 1. Dintre producţiile româneşti, reamintim „Un pas în urma serafimilor”, „Kira Kiralina” sau serialul „Vlad“.

Printre surprizele emisiunii se numără şi un emoţionant moment de improvizaţie în care Ion Haiduc a interpretat un copil, iar Ştefan Iancu, tatăl.

„Dacă ar fi să dau sfaturi pentru tânăra generaţie... În primul rând le spun să se uite la această emisiune, pentru că vor afla multe lucruri de bază. Le spun să aibă respect şi să îşi umple bagajul de cunoştinţe cu cât mai multe informaţii şi lecturi. Îmi aduc aminte că Dem Rădulescu, care mi-a fost profesor, spunea că fără lecturi vom fi goi, albi. Învăţătura ne mobilează pe dinăuntru, ceea ce vede şi spectatorul. Dacă creieraşul nostru se umple cu literatură de valoare, cu poezie, se vede. Pe scenă aducem ceea ce suntem şi dacă nu prea suntem... nu putem bucura spectatorii”, a adăugat Ion Haiduc.

Şi pentru că TVR este ca o a doua casă pentru Ion Haiduc, actorul spune că are şi un moment special care îl leagă de această televiziune.

„Totul s-a petrecut la filmările pentru un program de Revelion. Jucam un fel de Nea Mărin al zilelor noastre, iar de la recuzită mi-au adus să port chiar pălăria lui Amza Pellea din monologurile sale. Am fost foarte emoţionat. Mă temeam că eu, ardelean fiind, voi avea dificultăţi să vorbesc ca un oltean. Este foarte greu să mergi pe urma lui Amza Pellea. Riscul este ori să încerci să-l imiţi şi atunci eşti o imitaţie, ori să nu realizezi mare lucru, pentru că drumul este deja bătătorit de el”.

