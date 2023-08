Ziua Marinei Române – spectacolul Forţelor Navale Române se vede în direct la TVR

Televiziunea Română continuă tradiţia de a oferi telespectatorilor săi manifestările de la malul Mării Negre prilejuite de aniversarea Zilei Marinei. Pe 15 august, de la ora 10.00, urmărim în direct la TVR 1 şi TVR INFO, precum şi la TVRi şi TVR Moldova, imagini spectaculoase de la Constanţa şi Mangalia.

După o absență de patru ani, cel mai mare spectacol naval din România va fi prezentat de marinari publicului de pe faleza din Constanța, marți, 15 august, începând cu ora 10.00. Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2023” va avea loc, concomitent, la Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Ca în fiecare an, pe 15 august, Televiziunea Română cinsteşte marinarii militari şi civili, constructorii navali şi lucrătorii portuari, la aniversarea Zilei Marinei Române. În calitate de official broadcaster al evenimentelor ce vor avea loc la malul mării, TVR oferă telespectatorilor săi, începând cu ora 10.00, imagini spectaculoase de la ceremonia organizată de Forţele Navale Române cu prilejul celei de-a 121-a aniversări a Zilei Marinei Române. Transmisiunea directă poate fi urmărită la TVR 1 şi la TVR INFO, iar românii din afara graniţelor asistă, de asemenea, în direct la evenimente, prin intermediul TVR Internaţional şi TVR Moldova.

Festivitatea din portul Constanţa va începe cu primirea oficialităţilor, urmată de ridicarea Pavilionului, geacului și a Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, concomitent cu intonarea Imnului de Stat al României și cu tragerea a 21 de salve de tun, conform tradiției marinărești. După alocuțiunile persoanelor oficiale și serviciul religios, vor fi lansate, în apa mării, ancore de flori în memoria eroilor marinari, care își dorm somnul de veci în adâncurile apelor.

În Portul Turistic Mangalia, în prezența Zeului Neptun, Ziua Marinei va fi sărbătorită, prin exerciții militare demonstrative, expoziții de tehnică militară, jocuri și concursuri marinărești, iar de la ora 21.00 marinarii se vor retrage cu torțe. În aceeaşi zi, pe faleza din Galați va avea loc un exercițiu naval prezentat de către militarii de la Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu”. Şi în Bucureşti, începând cu ora 9.00, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită printr-un ceremonial militar și religios, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Herăstrău), zona Debarcader.

Potrivit site-ului Forţelor Navale Române, www.navy.ro, Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului „Elisabeta”, printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an. În anul 1912, manifestarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor a fost botezat primul submarin românesc, „Delfinul”.

Ziua Marinei Române este marcată de autorităţile publice şi celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter evocator, în spiritul tradiţiilor poporului român, precum şi prin ceremonii militare şi religioase organizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

foto: navy.ro