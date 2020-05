Ziua copilului la „Un doctor pentru dumneavoastră”

Luni, 1 iunie, de la ora 18:30, la TVR Internațional, Măriuca Mihăilescu și echipa emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră” vă invită la o ediție specială dedicată zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului.

În prima parte a ediției speciale dedicată Zilei Copilului, moderată de MĂRIUCA MIHĂILESCU din studioul 12 al Televiziunii Române și realizată prin platforma Zoom, psihoterapeutul relațional GÁSPÁR GYÖRGY, psiholog clinician, președinte al Asociației de Psihologie și Psihoterapie, paginadepsihologie.ro, ne spune cum învingem temerile și cum vindecăm traumele trecutului. Copilăria este un basm fără sfârșit. Unii nu apucă să se bucure de ea. Într-o zi, se trezesc că nu mai sunt copii... Pierd jocul, libertatea și rămân cu traume. Rănile netratate, frământările fără rezolvare, întrebările fără răspuns conduc viitorul adult spre suferință, boală și inadaptare într-o lume pe care o simte străină și în care încearcă să își găsească locul. Când experiența dureroasă iese la suprafață, se declanșează aceleași emoții și reacții iar cel rănit este copilul interior nevindecat, cu amintirile lui dureroase care are nevoie de confort și siguranță. Ne putem oferi nouă ceea ce alții nu ne-au dat. Dacă ne-am simțit în nesiguranță în copilărie, am fost abuzați, respinși, pedepsiți pentru manifestarea emoțiilor, umiliți, este posibil să simțim că în interiorul nostru încă mai există frici și trăiri, însă ele aparțin copilului nostru interior care are nevoie de siguranța și încrederea adultului.

Partea a doua a emisiunii este dedicată copiilor cu deficiențe de auz și văz. De 1 iunie, MARIA MĂDĂLINA TURZA, președinte cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții vorbește despre educația copiilor cu dizabilități și evidențiază soluții pe care le putem adapta nevoilor acestora.

ANDRA CĂRBUNARU, afostodata.net povestește despre singura platforma din România cu povești audio și în limbajul semnelor: 70 de povești pentru copii, din toate colțurile lumii.

OANA GROȘANU, managerul proiectului ”Lumea prin Culoare și Sunet”, prin Fundația Orange, contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auditive, prin susţinerea de proiecte de educație, sănătate, cultură în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială. 41 de proiecte și soluții asistive au demonstrat cum deficiența nu mai înseamnă limitare iar tehnologia oferă oamenilor șansa la o viață mai bună. Tehnologiile asistive ajută persoanele cu dizabilităţi să se descurce fie că este vorba de mersul la școală, o călătorie prin oraș, o comandă la poștă sau o vizită la muzeu.

ANDREIA BRUCKNER povestește despre scopul Asociației Tandem de a facilita procesul de integrare socială a persoanelor cu deficiențe de vedere.

Educatedra, dedicată proiectelor de educație incluzivă cu materiale multimedia adaptate pentru copii cu cerințe educaționale speciale, este o platformă complet accesibilizată, găzduiește cursuri concepute cu multe materiale audio și desene tactile care pot fi descărcate de profesori sau elevi pentru a fi tipărite pe imprimante speciale.

Proiectul”Ciripituri în natură” prezintă elevilor lecţiile de istorie naturală într-un mod interactiv şi jucăuş. Pe platformă, se găsesc 10 lecţii de istorie naturală, despre 10 păsări din România, alese de un specialist ornitolog.

”Istoria prin sunet și atingere” este un curs construit în jurul cărții "Istoria Românilor" de Neagu Djuvara și are o serie de materiale auxiliare sub formă de lecturi suplimentare, înregistrări audio, materiale video, imagini documentare și harți (inclusiv tactile).

Reconectarea la natură este benefică sănătății, motiv pentru care, în ultima parte a emisiunii aflăm cine cântă în casa doctorului RADU ZAMFIR, medic primar chirurgie generală la Institutul Clinic Fundeni și directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant. Exclusivitate, în premieră : ”ARIPI DE SOARE”, primul videoclip realizat de echipa noastră pentru una dintre piesele gândite special pentru Lavinia, fiica cea mare a medicului care a supraviețuit accidentului aviatic din Apuseni și a filmat, acum câteva zile, imagini spectaculoase la munte, locul în care și-a izolat copiii pe perioada pandemiei. Trăiește a doua șansă la viață alături de soția sa, dr. DIANA ZAMFIR, medic primar cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență București și de cele 2 fiice: LAVINIA ȘI SONIA. O familie frumoasă care ne arată că, în suflete, putem să rămânem veșnic copii.

Realizator: Cristina Anton

Producător: Monica Ancuța