Zilele Culturii Sârbe": Evenimente și concerte de tamburaşi | VIDEO

Luni, 1 iulie, de la ora 13:30, vă invităm să urmăriți o ediție specială despre "Zilele Culturii Sârbe", la TVR Timișoara.

Și în acest an, Zilele Culturii Sârbe au inclus două evenimente legate de activitatea de tamburaşi a sârbilor din România. Primul, dedicat tamburei sub denumirea Tamburaşii Câmpiei Bănăţene s-a desfășurat în sala Filarmonicii Banatul din Timişoara, a adunat un număr mare de sârbi, iubitori ai muzicii de tamburaşi, ai romanţelor vechi sârbeşti şi ai cântecelor populare originale. .

La eveniment au participat orchestre de tamburaşi din aproape toate localităţile sârbeşti. Cu mare pricepere în interpretarea celor mai frumoase cântece de tamburaşi, ne-au delectat ansamblul Lale s Moriša din Cenad, sub conducerea legendarului Toma Giurici, care ne-a încântat cu frumusețea sunetului tamburei și a tamburinei, trezind amintiri din copilăria petrecută în frumoasele sate din câmpia bănăţeană, grupul vocal-instrumental Biseri sub conducerea lui Darko Vlaşici, care ne-a cântat câteva melodii populare originale, ansamblul Batini bećari sub conducerea lui Marko Bugarin, din Sânicolau Mare, cu soliștii Zoran Radici, Ljubomir Petrov și Maia Mircovici, ansamblul Kruna din Sânmartinul Sârbesc sub conducerea lui Ilija Grubački cu legendarul duet al Milanei Seja Vesici și Kata Grubački, care au confirmat că dragostea pentru cântec și interpretare muzicală nu scade odată cu vârsta, că ne ajută să rămânem tineri în suflet și-n inimă, Zlatna suza din Diniaş sub conducerea lui Zoran Panici cu solistele Jasmina Feniaţ și Senada Stoianov, ansamblul Temišvarski tamburaši sub conducerea lui Zoran Bugarski Brica cu tinerii soliști Katarina Panić, Nikola Baroian și cvartetul format din Snežana Miškov, Nataša și Dragana Raici și Tanja Petrov.

Seara s-a încheiat cu ansamblul Temišvarski spomenari cu solistul Pera Todorovici, a cărui interpretare a fost însoțită de numeroase aplauze din partea publicului, ca dovadă că popularitatea sa nu este întâmplătoare și că toată lumea, de la generațiile tinere la cele mai în vârstă, îl iubește și îl respectă.

Publicul a răsplătit fiecare ansamblu şi solist cu aplauze și ovații, dar cel mai mult au uimit publicul fetele și băieții de la școala de tamburaşi, care sunt o dovadă clară că muzica de tamburaşi și tambura încă dăinuie și că avem o generație tânără care o va transmite mai departe.