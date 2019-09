Yanxi, palatul suspinelor

Miercuri-vineri, ora 17.00

Din 9 octombrie

THE STORY OF YANXI PALACE - China, 2018

Cu: Wu Jinyan, Charmaine Sheh, Qin Lan, Nie Yuan

* Dramă istorică. China imperială, 1741. Wei Yingluo, o tânără dintr-o familie modestă, se angajează brodeuză la curtea împăratului Quinlong şi îşi demonstrează încă din prima zi inteligenţa, curajul şi sufletul generos. Dar Yingluo are un secret pe care-l ascunde cu grijă: vrea să afle adevărul despre ce s-a întâmplat cu sora ei mai mare, care a murit în împrejurări misterioase în Oraşul Interzis. Bănuindu-l -pe nedrept- pe Fuca Fuheng, membru al gărzilor imperiale, că ar fi comis crima, Yingluo face tot posibilul să se apropie de sora lui, împărăteasa Fuca, una dintre consoartele împăratului. Aceasta o ia pe fată sub aripa ei şi o transformă într-o tânără educată, învăţând-o eticheta de la curtea imperială.



La rândul ei, Yingluo devine confidenta şi prietena de încredere a împărătesei, ajutând-o să se ferească de manevrele şi comploturile rivalelor sale, celelalte consoarte ale împăratului. În universul fascinant, plin de culoare, dar şi de pericole nebănuite, al palatului imperial, maşinaţiunile politice se împletesc cu poveşti de iubire şi cu suferinţele ascunse ale numeroaselor femei, nobile sau sărmane, care trăiesc în interiorul Oraşului Interzis. Puternică şi curajoasă, Wei Yingluo va înainta pas cu pas în ierarhia palatului, în ciuda originilor ei umile, stârnind invidia celor care nu reuşesc s-o doboare şi admiraţia altor femei, pentru care va deveni un adevărat model.

XX ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII IN VARSTA DE PANA LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU IMPREUNA CU PARINTII ORI FAMILIA (AP)