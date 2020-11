Voltaj ca la 20 de ani: o istorie într-un concert... și arhiva TVR

„Remixul" din 28 noiembrie spune povestea Voltaj din ultimii 20 de ani. La TVR 3 și pe TVR+, de la ora 22:00.

Voltaj, grupul electro-rock ce a urcat de atâtea ori în topurile muzicale românești, a susținut în 27 noiembrie 2019 un concert aniversar (dedicat ultimilor 20 de ani), filmat de TVR.

Interviurile luate atunci „la cald“ fac posibilă o ediție „Remix“ cu o minimă dimensiune documentară.

Dacă nașterea trupei (hard-rock) - fondată de solistul Cristian Minculescu și de chitaristul compozitor Adrian Ilie - a fost deja abordată în contextul Iris, povestea Voltaj a ultimelor două decenii continuă cu tranziția de la heavy metal spre actualul „brand“ stilistic.

La un moment dat, existau trei formații cu această titulatură; pe de altă parte, reinventarea show-biz-ului nouăzecist a fost un șoc pentru numele cu firmă, unele nereușind să supraviețuiască schimbării de regim cultural.

Călin Goia, frontmanul care se identifică cu actuala imagine a trupei, povestea: „Au venit la mine chitaristul Gabi Constantin și basistul Vali Ionescu și m-au rugat, după atâtea schimbări din anii ’90, nu doar să le fiu solist vocal, ci să stau măcar doi ani… Și iată că am ajuns la peste 20!”

Cronologic, după momentul discografic „Risk maxim 2” au venit „Bungee”, „3D”, „424”, „Povestea oricui”, „Revelator”, „V8”, „Dă vina pe Voltaj”, „X”, recentul „Ca la 20 de ani”… Discuri cu atâtea piese de top, videoclipuri, concerte și turnee de impact național, o reprezentare a României la finala „Eurovision” din 2015, un concept Voltaj simfonic, o școală de muzică și atâtea altele…

Bateristul Oliver Sterian, epuizat la final de concert, nu reținea la interviu decât momentele frumoase, deși au avut de trecut atâtea obstacole în viață, în primul rând în plan personal. Cel mai nou venit, claviaturistul Adrian Cristescu: „Eram la Oliver în studiou și mă întrebam cum o fi acolo, pe scenă, în fața a mii de fani. Nu știam că voi ajunge și eu lângă ei – s-au aliniat stelele… La unul dintre primele mele mari concerte, mi-am scos casca să simt atmosfera, am încercat să mă și uit mai bine la ce se întâmpla pe scenă și în fața ei; m-am speriat serios, era o nebunie, mi-am pus la loc casca și am continuat concertul...”

Basistul Vali Ionescu: „Am vrut să fiu rockstar, pentru visul acesta am cântat în multe trupe underground… dar până la urmă am ajuns sus, în perioada noastră heavy metal. Credeam că acolo se împlinise visul meu. Dar uite că am trecut limitele stilului și am ajuns mult mai sus decât mi-aș fi închipuit, cine ar fi crezut?”

Solistul Călin Goia: „A fost un moment care nu se poate uita, când noi cântam în vechiul stil… Producătorul Cătălin Muraru de la Roton asculta piesă cu piesă un disc pe care i-l propusesem și nu zicea nimic. La sfârșit era o schiță, un negativ cu un ritm electro, deci nimic finisat… și s-a oprit acolo. Ne-a spus că ar putea fi ceva în piesa aceea, în acel început… Am mers în studiou și am înregistrat preluarea după Queen și totul a explodat, plecând de la acea melodie schițată…”

Chitaristul Gabi Constantin: „Rețetă? Ar trebui să ne programăm norocul, cum să zic? Am avut piese gândite, care credeam că vor sparge, la care nu se întâmpla nimic… Dar venea unul dintre noi la repetiție cu o idee nouă, o făceam cum puteam, dar nu ne impresiona … Iar când o cântam fanilor, lovea! Până la urmă, tot publicul face hitul, nu știu altă rețetă! În afară de faptul că Voltaj nu e o persoană, ci o echipă.”

Credite foto: Voltaj