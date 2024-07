Vlad Ungar: „Cel mai emoționant moment sportiv pe care l-am trăit a fost în direct la TVR”

I-am provocat pe jurnaliştii şi prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi cum i-ar convinge pe români să facă sport.

Reporterul Ştirilor TVR Vlad Ungar ne-a vorbit despre marile emoţii pe care i le-au trezit sportivii români şi competiţiile în care aceştia au participat, precum şi despre cum a înţeles ce eforturi fac sportivii de performanţă.

„Cel mai emoționant moment sportiv pe care l-am trăit a fost în direct la TVR”, ne povesteşte Vlad Ungar. „Aveam 10 ani, eram la țară, la bunica, lângă Timișoara, și îmi amintesc că urmăream exercițiile de la gimnastică. Îmi amintesc perfect solul Cătălinei Ponor și chiar și acum am o emoție în corp când vorbesc despre asta... Țin minte că mă uitam - erau în fața casei vecini și se uitau pe fereastră, care era deschisă la televizor - la acel sol al Cătălinei Ponor, care a fost absolut perfect și care a adus medalia de aur și ei, și echipei de gimnastică a României. A fost un moment tare emoționant, parcă tresăream la fiecare aterizare corectă pe care o făcea Cătălina Ponor! Acela a fost un moment genial pe care l-am trăit la TVR! Și mă gândeam atunci: oare ce fac toți oamenii de la TVR și, peste ani, când m-am angajat în TVR, m-am gândit că multe din lucrurile astea s-au întâmplat aici”, a detaliat el întreaga întâmplare emoţionantă.

Pentru Vlad Ungar, şi amintirea preferată din sport are legătură tot cu ştirile, cu televiziunea. „A fost o filmare pe care am făcut-o undeva în Caraș-Severin, pe munte, într-un sat uitat de lume. A trebuit să mergem foarte mult pe jos, aproximativ 8 sau 9 km. Am mers pe jos cu toate acele aparate de filmat în spate. L-am ajutat pe cameraman și a fost destul de complicat. A fost unul dintre momentele în care i-am înțeles pe sportivii care fac performanță. A devenit foarte clar cât de greu e să mergi înainte atunci când simți că nu mai poți”.

Ca toţi colegii săi din TVR, Vlad Ungar e convins că „sportul ar trebui să fie o prioritate națională, să fie promovat în toate școlile, mai mult decât e deja promovat. Cred că ar trebui să existe o strategie la nivel de primării și să se construiască mai multe săli de sport, pentru ca cei mici să poată să meargă, să facă sport și la orele 17.00, 18.00, după ce termină școala. Toți trebuie să facem sport. A trăi sănătos înseamnă să faci sport și să te bucuri de asta. Automat, după doar 30 de minute de sport, eu mă simt mai bine, am un alt tonus și o altă formă”, ne transmite Vlad Ungar.

