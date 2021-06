Vizual: Marius Constantinescu în dialog cu istoricul de artă David Taylor

Unul dintre cei mai respectați istorici de artă ai Marii Britanii, David Taylor, este invitat sâmbătă, 12 iunie, la ”Vizual”. De la ora 20:30, la TVR3 și online pe TVR+.

Totul a început cu... un ciulin. Fotografiat simplu, cu grijă la lumină și la acuratețea compoziției. Mie îmi plac ciulinii. Un like pe Instagram a dus la o prietenie virtuală cu autorul fotografiei. El s-a dovedit a fi nimeni altul decât DAVID TAYLOR, fost Curator of Pictures and Sculptures la National Trust.

Unul dintre cei mai respectați istorici de artă ai Marii Britanii, David a fost o figură-cheie în includerea acestui spectaculos tablou de la Buckland Abbey - National Trust în seria autoportretelor lui Rembrandt.

E o onoare pentru mine să îl am invitat sâmbătă la VIZUAL. Vă aștept la o conversație vie despre colecțiile britanice, the Grand Tour, Scoția, tablouri noi și vechi de Tițian și reconfigurarea instituției muzeale. La TVR3 & TVR+, de la ora 20:30.

Imagini: Capturi de ecran din video-urile National Trust despre Rembrandt-ul redescoperit și recucerit.

O emisiune realizată de Marius Constantinescu.