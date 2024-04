Cine va tăia Nodul Gordian? Alianțe și conflicte în Orientul Mijlociu, o dezbatere în emisiunea „Omul și Timpul”

La TVR Cultural, Rafael Udriște ne așteaptă duminică, 28 aprilie, de la ora 17:00, la o nouă ediţie „Omul şi timpul”. Alături de invitatul său, istoricul Ionuţ Cojocaru, realizatorul ne propune un subiet al momentului, o dezbatere despre interesele geopolitice și noua ordine a Orientului Mijlociu.

Interesul geopolitic al statelor a existat din totdeauna. Dacă în secolul al XX-lea, marile puteri erau preocupate de expansiunea teritorială, astăzi lupta se dă pentru controlul resurselor energetice. Fără să exagerăm, această luptă devine principalul motor al relaţiilor internaţionale. Iar zona cea mai importantă din această perspectivă este Orientul Mijlociu. Principalii actori ai tabloului sunt americanii, ruşii, ţarile arabe, Israelul, Iranul şi, mai nou, China.

Până la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, americanii, spre deosebire de ruși, nu au fost interesaţi de Orientul Mijlociu. Situația se va schimba radical odată cu declanșarea războiului rece. Aşadar, politica energetică mondială a dus la crearea unui efect de domino care a afectat şi afectează încă pe toată lumea.

China depinde de politica energetică a Rusiei, India depinde de politica Iranului, Iranul depinde de poziţia Rusiei, Uniunea Europeană depinde de gazul rusesc, Emiratele Arabe semnează un acord cu Israelul, administrația Trump recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului şi toată lumea are nevoie de petrolul şi gazele din zona Orientului Mijlociu. Dar nimic din ce se întâmplă acum în acest spaţiu nu este întâmplător. Totul îşi are originea în istoria locului.

Duminică, 28 aprilie, de la ora 17:00, într-o o nouă ediţie a emisiunii „Omul şi timpul”, realizatorul Rafael Udriște și invitatul său, lect. dr. Ionuţ Cojocaru, istoric, vor discuta despre elementle care se ascund în spatele intereselor geopolitice, despre noua ordine a Orientului Mijlociu şi mai ales despre oamenii obișnuiți lăsați pradă violenţelor.

Un alt punct nevralgic pe harta Orientului Mijlociu este Iranul, zona strategica pentru Rusia de altfel. De ce? Pe lângă resursele naturale, poate şi pentru că Iranul ar putea să opună rezistenţă statelor aflate sub controlul NATO. O alta mare putere care are acum interese geoeconomice în Orientul Mijlociu este China. Iar Arabia Saudită, încă bogată în rezerve energetice, tinde sa devina liderul zonei in materie de export de petrol. Şi iată cum relația economică dintre China şi Arabia Saudită tinde să devină una de durată. Dar China este un posibil partener al Rusiei, iar Arabia Saudita este principala sursa de petrol pentru Statele Unite. Așadar, lucrurile se complică, iar efectele sunt incontrolabile .

O alta problema a zonei este statutul Ierusalimului, Orașul Sfânt sau însuși centrul lumii, cum este el considerat. Prin Rezoluţia 181 a ONU din 1947, era prevăzută divizarea Palestinei într-un stat evreu şi unul arab, iar Ierusalimul rămânea sub control internațional. A urmat războiul arabo- israelian care a dus la divizarea orașului. O parte controlată de Iordania, cea de est, şi o alta, cea de vest, controlata de Israel. În 1967, în urma Războiului de 6 zile, Israelul ocupa intregral orașul şi îl declara capitala statului. Acest statut nu a fost niciodată recunoscut, până în 2017, când Administrația Trump va muta ambasada Statelor Unite la Ierusalim. Gest controversat care, paradoxal, nu a generat nici un conflict în zonă.

Ba mai mult decât atât, în august 2020, după lungi negocieri în secret, Donald Trump, președintele de atunci al Statelor Unite, a reușit să determine semnarea unui acord istoric între Statele Unite, Israel si Emiratele Arabe, denumit Acordul Abraham. Paradoxal, nici acest gest diplomatic incredibil nu a stârnit conflicte în zonă. Războiul a izbucnit abia în 2021, când Trump nu mai era la Casa Albă.

Realizator: Rafael Udrişte

Director de imagine: Silviu Andrei

Producător: Ruxandra Ţuchel

Difuzare: duminică 28 aprilie 2024, ora 17:00 (în reluare miercuri, 1 mai, ora 13.00).