„Vitrina” cu mari realizări şi ctitorii, în episodul 9 „România construită”

Documentarul care ne arată România prin prisma a ceea ce există construit pe teritoriul de astăzi al țării, o istorie povestită în zece episoade de Mihaela Simina-istoric şi Toader Popescu-arhitect, continuă la TVR 1, duminică, 2 august, ora 17.00.

Canal

Intercontinental

Dâmboviţa

Episodul 9 al documentarului vine cu detalii despre cum se construia în ţara noastră în timpul regimului comunist. Ca orice regim totalitar, regimul comunist din România a dorit să își lase o amprentă puternică asupra țării. În special în perioada lui Nicolae Ceaușescu obsesia marilor „ctitorii” a declanșat o isterie a unor proiecte-gigant.

Porţile de Fier

Casa Poporului

Unele fac parte dintr-o necesară și normală dezvoltare, precum metroul, altele au tocat resurse în mod inutil. Toate erau, la vremea lor, mândria regimului, vitrina în care se afișau „realizările”. Importante șantiere au avut parte de eșecuri, rămânând nefinalizate până în zilele noastre.

Râmnicu Vâlcea, Vâlcele

Satu-Mare

Vă invităm să descoperiţi proiectele gigant realizate în perioada comunistă a României la Botoșani, Satu Mare, A1, Porțile de Fier, Otopeni (aeroport), Intercontinental, Transfăgărășan, Metrou, canalul Dunăre – Marea Neagră, Canalul București – Dunăre, Rm Vâlcea – Vâlcelele, Casa Poporului.

Centul Civic

Despre seria documentară România construită

TVR 1 a lansat pe 7 iunie, serialul documentar România construită, care urmărește evoluția construcțiilor pe spațiul teritorial al României de azi.

Orşova

„Am vrut să redau imaginea brută a României de astăzi. Așa este ea după aproape două mii de ani de când se construiește pe acest teritoriu. Nu am căutat „mai binele” sau „mai răul”, ci realitatea așa cum se prezintă, produsă de toți cei care au contribuit la realizarea ei. Am încercat totodată să demonstrăm că tot ceea ce avem bun sau rău își are rădăcinile în istoria noastră și că există mereu o legătură între ceea ce suntem și ceea ce am realizat”, explică Alexandru Munteanu, producătorul şi realizatorul serialului.

România construită, serial ale cărui gazde sunt Mihaela Simina, istoric, scriitor și jurnalist, respectiv Toader Popescu, doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, se difuzează la TVR 1 duminica, la ora 17.00.

Serialul documentar România construită, desfăşurat pe parcursul a 10 episoade, a fost filmat în anii 2018 şi 2019, pornind de la scenariul scris de Alexandru Munteanu, Toader Popescu, Mihaela Simina, comentariul aparţinând ultimilor doi.

„În cifre, am filmat în jur de 60 de zile în deplasare și încă vreo 20 de zile în București. Am făcut în total peste 30.000 km, străbătând țara de la Orșova la Botoșani și de la Satu Mare la Vama Veche” – ne povesteşte realizatorul şi producătorul serialului documentar România construită, pe care telespectatorii îl pot vedea la TVR 1 duminica, de la ora 17.00.