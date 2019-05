Visul României la Eurovision 2019 a fost întrerupt în semifinale

Joi, 16 mai, a avut loc cea de-a doua semifinală Eurovision 2019. A fost o seară grea pentru cei care au trăit alături de Ester Peony și România emoțiile concursului. După trei luni de pregătiri intense și investiții fără precedent în spectacolul de pe scenă, echipa României a părăsit prematur competiția.



„Le mulțumesc celor care au fost alături de mine și de proiectul României la acest Eurovision. Producătorii show-ului m–au felicitat și mi-au transmis că am performat flawless (fără greșeală) la fiecare ieșire pe scenă. Sunt împăcată, pentru că, alături de întreaga echipă a României, am reușit un act artistic complex și plin de sensibilitate”, a declarat Ester Peony.

„Este un rezultat greu de digerat şi de înțeles, în condițiile în care România a avut aseară, pe scena Eurovision, un artist talentat, o piesă în trend cu un sound modern și un show în care au fost concentrate resurse creative semnificative. Din păcate, nu au fost de ajuns pentru a califica reprezentanții noștri în finala Eurovision 2019”, a declarat Smaranda Vornicu-Shalit, după anunțarea rezultatelor.

Joi seara, într-un show transmis în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+, publicul din România a aflat lineup-ul complet al finalei Eurovision 2019.

Alături de Grecia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Cehia, Australia, Islanda, San Marino și Slovenia, calificate din prima semifinală și de reprezentanții țărilor din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia împreună cu țara gazdă, Israel, vor urca pe scenă câștigătorii acestei seri – Republica Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaidjan, Danemarca, Norvegia, Elveția și Malta.



Cei zece concurenți care s-au calificat din a doua semifinală în ultimul act al competiției, sunt:



Tamara Todevska – Proud (Republica Macedonia de Nord)

Duncan Laurence – Arcade (Olanda)

Jonida Maliqi - Ktheju Tokës (Albania)

John Lundvik - Too Late For Love (Suedia)

Sergey Lazarev – Scream (Rusia)

Chingiz – Truth (Azerbaidjan)

Leonora - Love Is Forever (Danemarca)

KEiiNO - Spirit In The Sky (Norvegia)

Luca Hänni - She Got Me (Elveția)

Michela - Chameleon (Malta)



Felicitări finaliștilor ESC 2019 care se vor lupta pentru marele trofeu pe scena din Tel Aviv!



La conferința de presă ce a urmat anunțării câștigătorilor semifinalei cu numărul 2, artiștii au tras la sorți și participarea într-una dintre cele două jumătăți ale finalei, iar producătorii show-ului au stabilit ordinea de intrare în concurs.



Ordinea intrării concurenților în marea finală:

Finala va fi deschisă de Malta, fiind urmată, în prima parte a show-ului de Albania, Cehia, Germania, Rusia, Danemarca, San Marino, Republica Macedonia de Nord, Suedia, Slovenia, Cipru, Olanda și Grecia. În partea a doua, vor concura Israel, Norvegia, Marea Britanie, Islanda, Estonia, Belarus, Azerbaidjan, Franța, Italia, Serbia, Elveția, Australia și Spania.

Marea Finală Eurovision se transmite în direct sâmbătă, 18 mai, la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+,începând cu ora 22.00.