"Vieţile Sfinţilor" la TVR2: drame de familie într-o ecranizare canadiană

Filmul canadian "Vieţile Sfinţilor", cu Sophia Loren în rolul principal, este programat la TVR2 în două părți: pe 22 și 29 octombrie, de la ora 20.00. La ora difuzării, poate fi urmărit online pe TVR+.

Această saga de familie este o poveste despre iertare, trădare și iubire de-a lungul mai multor generații. Ecranizarea difuzată la TVR2 aduce în prim-plan povestea unei familii italiene care emigrează în Canada.

Autorul cărții transpuse pe ecran este Nino Ricci, romancier care trăiește în Toronto și ai cărui părinți au ajuns în Canada din Italia. “Viețile sfinților” reprezintă primul său roman, a fost un succes de critică, distins cu Books in Canada First Novel Award, Governor General's Award for Fiction și Betty Trask Award. Cartea face parte dintr-o trilogie care include In a Glass House (1993) și Where She Has Gone (Il Fratello Italiano, 1997).

Regizorul Jerry Ciccoritti și romancierul Nino Ricci aparțin aceleiași generații - sunt născuți în anii ‘50, sunt originari din Ontario, din familii care emigraseră din Italia. Filmele lui Ciccoritti au reflectat întotdeauna experiența de imigrant în Canada.

Ciccoritti a câștigat opt trofee Gemini și Screen Awards pentru cel mai bun regizor și cel mai bun film. Premiile Gemini au fost acordate până în 2011 de Academia Canadiană de Cinema și Televiziune, fiind înlocuite din 2013 de Screen Awards acordate pentru producțiile de film și media din Canada. Sunt echivalentul canadian al premiilor BAFTA din Marea Britanie sau Emmy din SUA. Filmul “Vieţile Sfinţilor” a fost distins cu un trofeu Gemini în 2005 pentru cel mai bun sunet.

Înainte de “Vieţile Sfinţilor”, Ciccoritti a regizat și un serial de televiziune multipremiat, producția biografică “Trudeau” (2002).

În “Vieţile Sfinţilor”, tânărul Vittorio Innocente, traumatizat de tragediile la care a fost martor în copilărie, în familia sa de imigranţi italieni, trăieşte acum în Canada, departe de rude, şi încearcă să uite trecutul. Vestea că viaţa surorii lui vitrege, Rita, ar putea fi în pericol, şi apoi moartea neaşteptată a tatălui său îl determină pe Vittorio să reia legăturile cu ai lui. Aşa ajunge să descopere secretele întunecate care i-au despărţit pe membrii familiei în urmă cu douăzeci de ani.

În distribuție apar Sophia Loren, Fab Filippo, Sabrina Ferilli, Kris Kristofferson. Superba Sophia Loren, acum în vârstă de 88 de ani, avea 70 de ani la momentul filmării acestei producții.

Credit foto: S. Montesi – Photomovie via imdb.com

***

Mai multe despre filmele de la TVR puteți afla aici.