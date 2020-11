VIDEO REPLAY: Viața reîncepe după ultimul turneu

VEZI CE-ȚI PLACE: Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep, în interviuri pentru TVR. Anii trec, valoarea rămâne și secretele succesului se ascund în metafore.

Performerii români ai tenisului au vorbit nu o dată, de-a lungul anilor, în emisiuni TVR, invitați spre bucuria publicului. VIDEO REPLAY vă propune acum trei ediții - din 1972, 2011 și 2016.

ION ȚIRIAC ȘI ILIE NĂSTASE, 1972

Ilie Năstase salută toate fetele din București.

Care e adresa lui Țiriac ?

Aterizare de la Tbilisi, decolare spre Dusseldorf

Înainte de a pleca în Germania, Ion Țiriac și Ilie Năstase acordau un interviu la Aeroportul Otopeni.

SIMONA HALEP, 2016

Performanța înseamnă sacrificiu. Renunți la copilărie și la perioada de adolescent.

Atunci când câștigi, toată lumea vine spre tine, te laudă foarte mult, de parcă ai făcut nu știu ce, iar atunci când pierzi, te doboară cu foarte multe critici.

În trecut, am fost intimidată de domnul Țiriac, dar acum nu se mai întâmplă acest lucru.

Sunt emoționată când vine Gheorghe Hagi. În momentul ăla vrei să te autodepășești, să arăți ce ai tu mai bun.

Înaintez în vârstă, îmi dau seama că mai am câțiva ani de tenis...După tenis, vreau să-mi fac familie, să am copii și după, vreau să mă dezvolt și în alt domeniu, nu mai vreau să rămân în sport. Posibil să merg spre psihologie.

ION ȚIRIAC, 2011

„Culoarele puterii” din 2011, ediție despre personalităţi care au influenţat mersul lucrurilor în România după 1989. De la minutul 29, Ion Țiriac.

Spun americanii: „there are many ways to skin a cat”.

Am fost un laș toată viața, nu am avut curajul să mă bag în politică, pentru că nu pot să îmi iau eu răspunderea pentru 20 de milioane de oameni.

O zi nu ajunge, o lună nu ajunge, un an nu ajunge. Nu este un miracol, asta e o treabă de durată.

Aș aduce consilieri nemți, elvețieni, pentru că oamenii ăștia au trecut pe strada asta, unde eu vreau să intru, cu mult înainte, au făcut drumul ăsta de o sută de ori.

#tenis

#sport

#SimonaHalep

#IonTiriac

#IlieNastase

#garantat100

#culoareleputerii

#arhivatvr

#videoreplay

#veziceitiplace

#ceamavutsiceamvazut