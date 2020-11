Vernisaj Andreea Foanene: "Lactation" - 12 desene despre viață | VIDEO

Miercuri, 18 noiembrie, ora 18.15, va avea loc vernisajul unor lucrări propuse de către artista vizuală Andreea Foanene.

Evenimentul va fi online, e organizat de către T-ACT și se va desfășura pe platforma de artă cu același nume.



"Lactation" - 12 desene despre viață, bucurie, lacrimi, maternitate, singurătate - o expoziție curatoriată de către Maria Orosan-Telea.

"Vara lui 2020 a fost un moment de răscruce în viața mea. Condițiile instabile generate de epidemia de coronavirus, etapa de pruncie fragedă a fiicei mele (caracterizată de nevoia Anastasiei de a descoperi lumea, de a gusta, de a atinge, de a experimenta), nevoia unui spațiu sigur, m-au determinat să mă mut pentru aproximativ jumătate de an la Drăgășani, la casa părintească, în locul copilăriei mele.



Vara lui 2020 a fost scăldată în lacrimi. Și în lapte. Și în desen. Am desenat cu sete, cu bucurie, cu durere, cu plăcere, am desenat să nu-mi mai fie teamă, am desenat rugându-mă, am desenat înjurând, am desenat pierdută, am desenat regăsindu-mă". (Andreea Foanene)