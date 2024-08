Venezuela, fulgerul etern din Catatumbo

Pe malul lacului Maracaibo din Venezuela, natura oferă un spectacol unic: fulgerele luminează întunericul tropical în majoritatea nopţilor de peste an, mai ales în zona gurilor de vărsare ale râului Catatumbo.

Cu 60 de fulgere pe minut, 250 pe kilometru pătrat sau un total de circa 1.176.000 de fulgere anual, Catatumbo este deţinătorul recordului de pe planetă. Expertul venezuelean specializat în studiul fulgerelor şi apărător al mediului, Erick Quiroga, documentează fenomenul din 1996, şi este convins că fulgerul etern din Catatumbo este cel mai mare producător natural de ozon. Dar rămâne întrebarea de ce acest fenomen se produce atât de frecvent aici.

Furtunile sunt aproape zilnice și durează câteva ore, timp în care fulgerele brăzdează cerul fără oprire. Cu 3600 de fulgere pe oră, nici nu e de mirare că încă se mai studiază cauzele acestui fenomen ce persistă de 500 de ani.

Există o teorie potrivit căreia rezervele de petrol din zona lacului Maracaibo ar fi responsabile pentru fenomen. Alte echipe de cercetare au demonstrat faptul că aici există condiții foarte prielnice pentru crearea furtunilor: umiditatea, temperatura și topografia.

“Lacul Maracaibo are o geografie unică și din punctul de vedere al climei, acesta este un loc ideal pentru declanșarea furtunilor”, spunea Dennis Buechler de la University of Alabama in Huntsville, citat de NASA.

Studiul la care face referire NASA, publicat în Bulletin of the American Meteorological Society, include date foarte precise colectate în 16 ani de observații din spațiu. Au fost folosite datele de la Lightning Imaging Sensor/Misiunea NASA pentru Măsurarea Furtunilor Tropicale.

Realizator: Stefan Richts

Info: www.nasa.gov

Foto: pixabay



Documentarul ”Le lac des mille éclairs á Catatumbo” (Franţa-Germania, 2014) va fi transmis pe TVR Cultural sâmbătă, 24 august, de la ora 14:00.