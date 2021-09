Vedetele TVR la linia de start pentru sănătatea femeii

Vedetele TVR Iuliana Tudor, Loredana Iordache și Laura Fronoiu intră în cursa digitală "Race for the cure", cel mai mare eveniment sportiv caritabil din Europa organizat de Fundația Renașterea.

Pe 26 septembrie, vedetele TVR au participat la startul cursei digitale "Race for the cure", alături de amfitrioanele evenimentului, Mihaela Geoană, Andreea Esca, Amalia Năstase, Camelia Șucu și Cristiana Coposu, printr-o transmisie live pe pagina de Facebook a Fundației Renașterea.

Atât gazdele, cât și susținătorii cauzei Fundației au împărtășit bucuria participării la acest fenomen internațional și au încurajat la rândul lor publicul să se înscrie în număr cât mai mare la maratonul digital. "Race for the cure" are ca scop strângerea de fonduri pentru accesul femeilor la investigații și tratamente de prevenire și combatere a cancerului de sân și de col uterin.

Cursa digitală se desfășoară pe o perioadă de două săptămâni, timp în care persoanele care vor să susțină lupta împotriva cancerului se pot înscrie pe platforma oficială, raceforthecure.eu, și apoi se pot plimba sau alerga în parcuri, în proximitatea locuinței sau pe banda de alergat. Astfel, cu o simplă înscriere, o femeie vulnerabilă din România primește un test medical gratuit.