Vedetele industriei muzicale din România susțin recitaluri la Cerbul de Aur

Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu și The Humans vor urca pe scena din Piața Sfatului. Înscrierile pentru concursul internațional de interpretare s-au încheiat: 111 artiști din 22 de țări au intrat în selecție.

A XVIII-a ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur aduce, în Brașov, numele mari ale industriei muzicale din România. Din 29 august, pe scena evenimentului vor susține recitaluri vedete precum Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, The Humans și celebrul saxofonist Flavius Teodosiu.

La 50 de ani de la prima ediție a Cerbului de Aur, publicul din Piața Sfatului și telespectatorii televiziunii publice vor urmări vocile momentului din România pe scena Festivalului.

O parte dintre vedete au deja experiența Festivalului, pregătind pentru această ediție aniversară recitaluri incendiare: Andra a fost premiată la ediția din 2005 a concursului, Horia Brenciu a urcat pe scena Cerbului de Aur în 2008 alături de HB orchestra, iar Loredana a avut nu mai puțin de trei apariții de-a lungul timpului - un recital cu Direcţia 5, big-band-ul Ionel Tudor şi două trupe de balet în 1994, coprezentator al evenimentului în 1996 și un recital impresionant la ultima ediție, în anul 2009.

Celelalte nume importante de pe afișul Festivalului - Delia, The Motans, Carla’s Dreams, The Humans, reprezentanții României la Eurovision 2018 și Flavius Teodosiu, saxofonistul care a colaborat cu numeroase celebrităţi precum Jennifer Rush, Joe Cocker, Lionel Richie, Chris de Burgh, Gloria Gaynor, Johnny Logan ori Michael Bolton - vor debuta în acest an la Cerbul de Aur.

Continuând tradiția recitalurilor susținute de mari vedete internaționale, alături de vedetele autohtone, TVR va aduce pe scena Cerbului de Aur artiști din străinătate, numele acestora rămânând, deocamdată, un secret bine păzit de organizatori. „Perioada următoare înseamnă nu doar un proces de selecţie riguros al candidaților înscriși pentru concursul de interpretare, ci și o mulțime de noi surprize pe care le pregătim pentru publicul evenimentului, în ceea ce privește artiștii care vor aduce muzica şi spectacolul de calitate pe scena din Piața Sfatului”, a dezvăluit Smaranda Vornicu Shalit, Directorul Festivalului.

Încep emoțiile pentru interpreții înscriși în concurs. 12-18 iulie: juriul selecției va alege cel mult 15 artiști pentru concursul internațional de interpretare.

Pe lângă recitaluri, evenimentul va găzdui și concursul internațional de interpretare, unde concurenți din mai multe țări vor lupta pentru Marele Trofeu.

Perioada de înscrieri pentru competiția din cadrul Festivalului s-a încheiat: 111 artiști din 22 de țări candidează pentru un loc în concursul de interpretare, dotat cu premii totale de 65 de mii de euro.

Interpreți din România dar şi artiști străini – din țări precum Italia, Suedia, Marea Britanie, San Maino, China, Kazahstan, Israel, Turcia, Germania, Franța, Malta sau Moldova – s-au înscris în selecția Festivalului.

„O primă etapă importantă în pregătirea Festivalului și, mai ales, a Concursului Internațional “Cerbul de Aur” s-a încheiat cu succes. Ne bucură faptul că am generat un interes crescut atât în rândul artiștilor din România, cât și din partea celor din străinătate. Acest lucru ne spune limpede că festivalul continuă să se bucure de prestigiu, național și internațional, chiar și după o lungă întrerupere în organizarea sa”, a declarat Directorul Festivalului.

Daniel Jinga – dirijor şi compozitor, Liana Stanciu Georgescu - jurnalist de specialitate radio şi tv, Felix Crainicu – realizator Radio România Actualităţi, Andrei Tudor - compozitor, Andreea Archip – jurnalist, Gabriel Scîrlet – regizor muzical TVR şi Smaranda Vornicu Shalit – directorul Festivalului sunt cei şapte juraţi care vor decide artiştii ce intră în Concursul Festivalului Internaţional Cerbul de Aur.

În următoarele șapte zile, membrii juriului vor alege cel mult 15 concurenţi dintre candidaţi, urmând ca, la final, să aflăm numele artiştilor care vor lupta pentru Marele Trofeu.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur va avea loc în perioada 29 august – 2 septembrie a.c., în Piaţa Sfatului din Braşov. La 50 de ani de la prima ediţie, Cerbul de Aur 2018 va avea o desfăşurare de gală, cu numeroase premii, a căror valoare totală este de 65 de mii de euro. Dedicat Centenarului României şi semicentenarului festivalului, TVR propune un format special al evenimentului, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi evenimente adiacente.

Festivalul se va încheia cu show-ul România Centenar, un spectacol folcloric ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.

Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.