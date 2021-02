Va fi creat un centru de presă virtual pentru Eurovision 2021

Centrul virtual de presă va fi destinat jurnaliștilor care doresc să relateze despre concurs.

S-a anunțat că va fi creat un centru de presă virtual pentru Eurovision Song Contest de la Rotterdam din acest an. Organizatorii au ales să colaboreze cu Let’s Get Digital, cu sediul în Groningen, Olanda.

În mod normal, aproximativ 1.500 de jurnaliști ar avea acces la Rotterdam. Cu toate acestea, este probabil ca aproximativ 500 să aibă acces.

Babet Verstappen, șeful comunicărilor pentru concursul din acest an, explică mai multe:

„Acum vom înființa un centru de presă virtual pentru presa care nu poate călători la Rotterdam în luna mai. Unde repetițiile și conferințele de presă pot fi urmărite în direct timp de două săptămâni. Recent, am căutat o platformă digitală cu care să putem găzdui acest fapt și am găsit posibilitățile oferite de Let’s Get Digital.

Pentru noi este important ca jurnaliștii să simtă cu adevărat că sunt prezenți fizic. Nu o să ratați nimic din ceea ce se întâmplă acolo. Este foarte special faptul că, pentru prima dată în istoria concursului Eurovision, vom primi jurnaliști în acest fel. Un pas major în abordarea noastră online”.

Let’s Get Digital cred că colaborarea arată cât de creativă și inovatoare poate fi Olanda. Chiar și în timpul retrocedărilor și ajustărilor care trebuie făcute la Eurovision 2021.

Ruben Haring, director de parteneriat al Let’s Get Digital a spus:

„Am convenit în cadrul echipei noastre că vom face oricum o petrecere grozavă. Și cu această mentalitate apar brusc cele mai bune soluții ”.

***

Eurovision 2021

Cea de-a 65-a ediție a Concursului Eurovision va avea loc la Rotterdam, Olanda. Cele 2 semifinale vor avea loc pe 18 și 20 mai, în timp ce marea finală va avea loc pe 22 mai.