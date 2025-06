Politicile guvernamentale și buzunarul românilor

Sâmbătă, 28 iunie, de la ora 14:30 Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnii Dragoș HURU, profesor de economie Academia de Studii Economice din Bucureşti și George BONEA, autor.

... Banii nu pot rezolva orice. Ne putem chinui să căutăm bani și în economii și în bănci, dar ar fi mult mai simplu să ne adaptăm schimbărilor care vin. În general omul se adaptează schimbărilor și nu invers. Evoluția taxării, care deocamdată rămâne sub forma unor propuneri... până la urmă putem să și zâmbim pentru că nenorocirea nu e chiar atât de mare și putem să scăpăm cu zâmbetul pe buze…reforma administrativă nu înseamnă o reformă după urechi. Haideți să nu mai glumim despre ceea ce e nevoie să facem și să aducem în discuție atât argumente de tip economic, care pot fi fezabile în cazul în care acțiunile statului sunt organizate sub formă unor acțiuni de tip economic, dar și argumente de eficiență socială pentru că statul răspunde și unor nevoi sociale în mod efectiv, nu doar nevoi economice. Dacă punem criteriul economic unor acțiuni sociale... acolo nu există eficiență economică.

Dragoș HURU

... Cât de mult se va aglomera contabilitatea mentală care să impacteze în coșul de consum, e complicat de văzut și cum vor reacționa oamenii. Teoria spune unele lucruri, dar după vreo 15 ani de creștere economică permanentă, în momentul în care aproape fiecare persoană din țară, fie că îi place sau nu sau s-a gândit să recunoască sau nu, a acumulat alt tip de bunăstare și atât timp cât reacțiile consumatorilor sunt legate deja și la averea acumulată, la informațiile care vin, probabil va reacționa mergând în vacanță în străinătate. De ce? Pentru că atunci când cresc taxele, comercienții ar trebui să nu includă această creștere de taxă integral în preț, doar dacă cererea este inelastică. Dacă noi nu am modifica deloc consumul, ei vor introduce total creșterea de taxă în preț. În schimb, dacă estimează o scădere a cererii, poate vor exista și rezerve, acolo unde există rezerve de reducere a prețului. Așezarea pieței e destul de complicată, ceea ce pe termen lung ar putea să fie și un avantaj…nu putem să luăm decizii pe termen lung, avem de rezolvat problema deficitului, să-l scădem cu 2-3 puncte procentuale, astfel încât să ajungă în limite negociabile cu Comisia Europeană pentru derularea procesului. Pentru câteva luni de acum înainte trebuie să mergi acolo unde vei crește încasarea și ai tăia cheltuiele noi utile. Din acest punct de vedere, respectând ideea că în economie poți să pierzi sau să câștigi și ce nu ai avut niciodată... aș tăia acele cheltuieli care pot fi amânate, precum asfaltarea, iluminarea, canalizarea, introducerea rețelelor de apă, stadioanele…gradul de acceptabilitate a măsurilor care se iau, din oricare punct de vedere, e unul dintre factorii de succes ai măsurilor viitoare.

Dragoș HURU

... Trebuie să așteptăm ca aceste schimbări să intre în practică, să ne dăm seama exact cât de traumatizantă sau cât de dură va fi toată modificarea, dar până atunci nu ne rămâne decât să râdem, în funcție de nevoile fiecăruia. Putem să împărțim societatea în diferite categorii de consumatori și fiecare va construi umorul în funcție de ce trebuie să diminueze. Hazul de necaz e clar că va fi ceva ce se va întâmpla și la noi. Nu știu dacă o să țină de foame, dar se va râde…este un clivaj care e perpetuat de ani. Mi se pare că cineva își dorește dinadins să destabilizeze cele două tabere, angajaţii de la stat şi cei din privat, cumva creând impresia că statul nu e bun de nimic, tocmai datorită acestor oameni care primesc un salariu și de cele mai multe ori parcă îl primesc în ciuda celor care lucrează la privat. Nu o să romantizez privatul, pentru că acel privat pe care l-am întâlnit și eu este unul care nu e neapărat sincer cu statul, dar pretinde. Am întâlnit foarte mulți oameni în privatul cu care am colaborat și în care am lucrat, care declarativ votau într-un registru corect, just, dar banii tot în plic veneau „la negru”, în anumite situații. Clivajul între acest bugetar care fură sau stă degeaba și joacă Solitaire și noi la privat muncim și ne dăm peste cap și plătim salariile, nu este neapărat 100% adevărat.

George BONEA

... Problema este că lipsa educației te face să ai o înțelegere deficitară a tuturor aspectelor care țin de banii tăi, cei pe care îi păstrezi, cei pe care îi dai statului, atât timp cât nu spunem cu exactitate ce se întâmplă cu toți banii, unde se duc și de ce sunt importanți... Trebuie să știi ce se întâmplă cu banii tăi, dar asta se întâmplă cumva dintotdeauna astfel încât, acum, să nu avem discuții atât de lejere despre cât de simplu ar fi să privatizăm totul sau cei care nu au bani să nu mai fie niște cetățeni slabi din punct de vedere al competiției sociale…fiind mult mai atent la cheltuielile pe care le am, am reușit să-mi dau seama pe ce dau banii. M-a ajutat foarte mult să-mi dau seama care sunt adevăratele nevoi pe care le am. Ca sfat pentru tineri, le-aș sugera să fie atenți. În primul rând să iasă din bulele în care au intrat, mai ales cele de consum, ca să înțeleagă mai bine că ei sunt un pic deasupra multora…consumatorii ar trebui să reacționeze astfel încât industria să înțeleagă că există cetățeni cu nevoi diferite și mai ales cele de bază nu sunt total satisfăcute pentru o parte a oamenilor.

George BONEA

