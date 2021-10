Unseen. Concert in The Dark, în Brașov și Timișoara

A doua ediție UNSEEN.CONCERT IN THE DARK, unde pianistul Florian Mitrea interpretează Beethoven, Mozart și Liszt în întuneric deplin, se desfășoară în Brașov și Timișoara, pe 22, 23 și 25 octombrie.

Artistul de origine română stabilit la Londra Florian Mitrea, profesor la Academia Regală de Muzică, va urca pe scenele filarmonicilor de la Brașov și Timișoara pentru a aduce publicului o experiență unică în România – pian live ascultat în sala de concert cu lumina stinsă, în cadrul UNSEEN.CONCERT IN THE DARK, singurul eveniment de muzică clasică din țară care are loc în întuneric deplin, anunță organizatorii într-un comunicat de presă.

Pianistul Florian Mitrea, al cărui debut a avut loc pe scena Carnegie Hall din New York, artist distins cu premii la competiții precum Concursul Internațional de Pian de la Glasgow și Concursul de Pian de la Royal Overseas League, revine pe scenele din România pentru a susține mai multe recitaluri solo de pian cu lumina stinsă.

Recitalurile sunt programate să aibă loc pe 22 octombrie și 23 octombrie, cu începere de la ora 19.00 la Brașov, în Sala Patria a Filarmonicii Brașov și pe 25 octombrie, la Timișoara, cu începere de la ora 19.00, în Sala Capitol a Filarmonicii Banatul.

Florian Mitrea va interpreta: Sonata nr. 21 în Do Major Op. 53, de Ludwig van Beethoven, Für Alina, de Arvo Pärt, Fantezia Nr.3 în re minor K397, de Wolfgang Amadeus Mozart și Sonată după o lectură din Dante (Fantasia Quasi Sonata), de Franz Liszt.

Credit foto Florian Mitrea: Hidekazu Kurumiya