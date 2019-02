Chipul satului românesc, la „Universul Credinței”

Duminică, 3 martie, urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Universul Credinței”, de la ora 07:30, pe TVR1, TVR Moldova, TVR Internațional și online pe TVR+.

Prima parte a emisiunii începe la ora 7:30, iar cea de-a doua parte de la 8:30, pe TVR1, TVR Moldova, TVR Internațional și online pe TVR+.

În prima parte a emisiunii, Andrei Victor Dochia va prezenta Jurnalul de știri „Universul Credinței”.





- La rubrica "Sărbătorile săpămânii", jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu va vorbi despre cele mai importante repere ale calendarului ortodox din această săptămână.

- Expoziţia: Banatul la Marea Unire. Muzeul Naţional al Banatului din Timişoara a organizat vernisajul expozitiei fotodocumentare “România în anii Primului Razboi Mondial –Marea Unire de la 1918 și Banatul". Expoziţia a cuprins documente și fotografii care atestă lupta naţională a românilor în timpul Primului Război Mondial. Realizator Adrian Bodonea Florea

- Comemorare primul mitropolit al Banatului. Pe data de 21 februarie s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la Domnul a ierarhului Vasile Lăzărescu, întâiul Mitropolit al Banatului. Cu acest prilej, au fost oficiate slujbe de pomenire atât la Catedrala Mitropolitană, cât și în satul său natal. A consemnat Adrian Bodonea Florea.

- Vineri, 22 februarie, Arhiepiscopia Dunării de Jos și Centrul Regional de Tranfuzie Sanguină din Galați au organizat o campanie de donare de sânge pentru persoanele aflate în suferinţă şi care au această necesitate stringentă. Jurnalist Lucia Toader

- Campania de prevenție și depistare a cancerului de col uterin la Glina. La începutul anului 2018, Patriarhia Română şi Institutul Oncologic din București au încheiat un protocol privind organizarea unor acţiuni medicale în vederea depistării cancerului de col uterin în rândul femeilor din mediul rural. Echipe de medici împreună cu voluntari de la Paraclisul Catedralei Naţionale s-au deplasat periodic în localităţile din jurul Capitalei pentru a desfăşura activităţi de screening în domeniul cancerului de col uterin. Jurnalist Paula Tăbîrcă

- În ajunul zilei închinate Sfinților Ioan Casian și Gherman, pe data de 27 februarie, la Galați, a avut loc o procesiune. Racla Sfântului Ioan Casian a fost purtată pe Bulevardul Marea Unire din Galați până la bisericai închinată celor doi sfinți străromâni. Jurnalist Lucia Toader

- Sărbătoarea Sfinților Ioan Casian și Gherman la Constanța. În fiecare an, de sărbătoarea Sfântul Ioan Casian şi Gherman, mănăstirile din Dobrogea, aflate sub ocrotirea acestor nevoitori ai pustiei, devin polul de interes pentru pelerinii care vin din toate colțurile țării, pentru a se închina și a aduce cinstire acestor mărturisitori ai ortodoxiei românești. Jurnalist Adrian Bodonea Florea

- Pomenirea morților. În tradiţia ortodoxă nu exista o separaţie între credincioșii de pe pământ care formează Biserica luptătoare și cei plecați în lumea de dincolo care alcătuiesc Biserica biruitoare. Întru pomenirea celor adormiți, Biserica a rânduit slujbe și rugăciuni speciale care se săvârsesc în zile speciale cum este Sâmbata de dinaintea Duminicii Înfricoșatoarei Judecăți, numită în tradiția populară, Moșii de Iarnă. Jurnalist Corneliu Vlad Matache

- Comisia de pregătirea a vizitei Papei Benedict în România. Luni, 25 februarie 2019, la București a avut loc întâlnirea extraordinară a Consiliului Pastoral al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, convocat de ÎPS Ioan Robu cu ocazia apropiatei vizite a Papei Francisc în România. Întâlnirea a reunit echipa diecezană de organizare a vizitei Sfântului Părinte la București, formată din membrii Consiliului Pastoral și alte persoane implicate în organizarea evenimentului. Jurnalist Ciprian Dumea

- Filozoful Lucian Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat. Într-adevăr, comunitatea rurală a păstrat și propovăduit învățătura de credința creștină fapt care conferă satului un caracter sacru. Legatura dintre Biserică și sat a constituit tema conferinței care s-a desfășurat în această saptamana la Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti din Bucuresti. Au consemnat Corneliu Vlad Matache si Daniel Vistorovschi

- Expoziția de fotografie “Chipul satului românesc” a fost deschisă în această săptămână, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, la Sala Europa Christiană a Palatului Patriarhiei. Fotografiile celor 14 artiști reconstruiesc în imagini satul românesc prin portrete expresive ale oamenilor de la țară, dar și prin secvențe din viața de zi cu zi a acestora. Jurnalist Ileana Gaiță

- Vineri, 1 martie, Episcopia Huşilor a organizat, în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Simpozionul naţional intitulat „Episcopul Grigorie Leu - slujire şi mărturisire. Biserica în comunism”, dedicat personalităţii Episcopului Grigorie Leu al Huşilor, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea sa la cele veşnice şi a 30 de ani de la căderea regimului comunist. Despre acesta eveniment vom afla mai multe amănunte de la PS părinte Ignatie, episcop al Hușilor.

- Editorialul săptămânii. În noul format al emisiunii am dorit să vă împărtaşim punctul de vedere al echipei redacţionale asupra celor mai fierbinţi evenimente care se referă la viața noastră duhovnicească, dar şi la realităţile ecleziale ale momentului. Jurnalistul Răzvan Bucuroiu

- ABC liturgic. De ce? iată o întrebare pe care şi-o pun deseori copiii. Dar, câteodată, si cei mari se întreabă, în biserică, de ce se fac anumite lucruri, anumite gesturi, ce semnifică straiele preoților, ce rol are iconostasul și multe alte asemenea... Iată de ce am iniţiat o rubrică în format tele-scoală intitulată ABC liturgic, în care părintele profesor Silviu Tudose explică, în doar trei minute, fiecare element important al slujbelor, recuzita liturgică și conduita în biserică. Jurnalist Răzvan Bucuroiu

- Povestea de duminică. Invitat în studio Lucia Toader

- Un nou format al emisiunii, o nouă abordare editorială! "Semnele vremii" va propun o cercetare actualizata a Decalogului. Radu Preda explică fiecare poruncă în contextul zilelor noastre, cu exemple din viața traită de fiecare din noi. O serie de 10 episoade, care trebuie urmarită cu atenţie, și din care avem ce învața cu toții! Realizator Răzvan Bucuroiu

- În partea a doua a emisiunii „Universul Credinței”, de la ora 8:30, urmăriţi rubrica "Bucuria Credintei", unde Andrei Victor Dochia îl are ca invitat pe Părintele profesor Constantin Necula. Tema discuţiei este Duminica Înfricoşatei Judecăţi.





- "Reportaj"- Centrul Sfânta Sofia din București. O poveste puţin cunoscută. Într-un loc din centrul Bucureştiului, lângă biserica Scaune, bucuria unor copii a devenit astăzi, când prea puţin contează semenul nostru, misiune. Sunt copii ai căror părinţi hoinăresc, nevoiţi sau nu, pe alte meleaguri, sunt bolnavi sau au grave probleme materiale. Un reportaj de Lucia Toader

- „Între cer şi pământ"- Mai multe asociații non guvernamentale din ţară organizează în fiecare an, în martie, Luna pentru viaţă. Sloganul acestui an, „Unic din prima secundă”, este o referinţă la unicitatea fiecărei persoane umane, din momentul creării ei de către Dumnezeu. În această perioadă se vor organiza numeroase evenimente dedicate recunoaşterii, preţuirii şi protejării vieţii, ca dar al lui Dumnezeu, iar pe 23 martie, în peste 500 de localităţi din România şi din republica Moldova va avea loc Marşul pentru viaţă. Reportajul realizat de Rafael Udrişte cuprinde o analiză despre situaţia extrem de controversată din Statele Unite ale Americii, şi nu numai, cu privire la respectarea celui mai important drept al omului: Dreptul la viaţă.

Coordonator: Paula Tăbîrcă

Producător: Andrei Victor Dochia