Unde se află centrul ţării noastre? Vedem în ediţia best of a sezonului 22 „Exclusiv în România”

De la Dealul Frumos la Corabia, iar apoi la Deva şi prin Valea Jiului, ba chiar şi la Botoşani sau Făgăraş! Duminică, 9 iunie, de la ora 17.00, la „Exclusiv în România”, Cristian Tabără şi echipa lui ne vor arăta cele mai frumoase reportaje ale sezonului 22.

Călătoria noastră cu „Exclusiv în România” începe în Centrul Georgrafic al României. Până în 2007 nimeni din comunitatea ştiinţifică nu a fost preocupat de acest lucru. Profesorul universitar Alexandru Boroiu a reuşit, după ani de muncă şi studiu, să determine cu exactitate unde se află centrul ţării. Acest loc nu se află la Dealul Frumos, aşa cum se credea, ci în alt loc, care a surprins pe toată lumea. Vă amintiţi reportajul „Exclusiv în România”? Dacă nu, îl puteţi vedea sau revedea duminică, 9 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Din centrul ţării coborâm la Dunăre, în Corabia, unde vizităm Cetatea Sucidava, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, prima cetate romană de apărare de pe plaiurile noastre. Alături de ghidul nostru, Mirela Trandafir - directorul cetății, vedem cum arăta viața în perioada romană târzie și bem apă din fântâna secretă, o bijuterie inginerească unică în perioada romană. Și tot aici mai vedem urmele unui alt unicat mondial: prima fostă autostradă a antichității, construită de Constantin cel Mare, trecea Dunărea pe la Sucidava.

Tot duminică ajungem şi la Deva, unde ascultăm muzică veche cântată de „Cimpoierii din Trasilvania”. Apoi, în Valea Jiului îl întâlnim pe ultimul miner din Petroşani.

De asemenea, ne amintim cum se petrece sărbătoarea Învierii Domnului la ucrainenii care trăiesc în continuare la Rogojești, în judeţul Botoşani. Vedem cu această ocazie cum localnicii transformă ouăle de Paști în adevărate bijuterii. Călătoria se va încheia în Pădurea Seculară a Poveştilor Nemuritoare, un loc cum nu mai există altul în România, unicat prin idee şi impact asupra comunităţii din Nucşoara, sat din munţii Făgăraş.

Toate aceste reportaje le putem urmări duminică, în ediţia best of a sezonului 22 „Exclusiv in Romania”. De la ora 17.00, la TVR 1.

Producător: Marin Găbudean

Prezintă: Cristian Tabără