Un tehnician dentar cu 75 de ani vechime vine în emisiunea „Fără prejucăți”, la TVR 2

Sâmbătă, 20 noiembrie, de la ora 9:30, reporterul Mihai Arsenie deschide la TVR 2 o nouă ediție a emisiunii „Fără prejudecăți” cu o poveste despre Gelu Constantin Bogdan, sau "Bunicul", așa cum îi spune toată lumea.

„Bunicul” este o figură emblematică în comunitatea persoanelor cu deficient de auz: are 91 de ani, dintre care 75 i-a petrecut în laboratorul stomatologic, unde încă lucrează ca tehnician dentar. În familia lui, două generații au deficiență de auz, fiul său fiind în aceeași situație. Echipa „Fără prejudecăți” a reușit să realizeze interviul cu ajutorul soției fiului său, Rodica Bogdan, care este și interpretă în limbajul semnelor.

„Fără prejudecăți” este o emisiune tv făcută de către și pentru persoane cu nevoi speciale și singurul proiect media din Europa pentru care lucrează trei reporteri cu dizabilități. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare sâmbătă dimineață, la TVR 2, Mihai Arsenie, Raluca Avram și Andrea Nagy, reporteri „Fără prejudecăţi”, ne dezvăluie experiențe unice de viață. TVR respectă misiunea sa publică și sprijină acest proiect media unic care abordează în fiecare săptămână subiecte de interes pentru persoanele cu deficiențe, oameni cu dizabilități care au reușit să-și depășească problemele.

„Povestea noastră e unică în media din România”, spunea reporterul Mihai Arsenie pe scena TEDxEroilor 2018 despre „Fără prejudecăți”, proiectul media în care este implicat şi prin care şi-a propus să schimbe discriminarea în acceptare, frica în motivare şi îndoiala în stimă de sine. „Mai întâi a fost echipa „Fără prejudecăți”. Îmi amintesc cum Ovidiu (Damian) și Adi (Rozenberg) au venit la Centrul Educațional Raluca, în vara lui 2014. Am început o aventură minunată la TVR Cluj. Am cunoscut oameni de excepție, am lucrat reportaje, interviuri, transmisiuni live. N-aș fi crezut niciodată că va fi atât de interesant și, mai ales, că primul meu job plătit a fost cel de reporter. Cred că emisiunea noastră a plăcut multor oameni. Astfel că, în 2015 a venit o primă recunoaștere, de la Down Syndrome International, iar în 2016, am câștigat premiul pentru bune practici în domeniul dizabilității oferit de ONU”, adaugă tânărul.

Pe lângă recunoaşterea internaţională, emisiunea difuzată de TVR 2 a primit aprecieri şi pe plan intern, cum ar fi Societatea Română de Psihiatrie care a oferit „Medalia de merit” pentru promovarea sănătății mintale în România.