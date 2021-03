Un nou sezon pe drumul vinului, alături de „Frați de Viță”

A devenit deja o tradiție ca în fiecare sâmbătă, de la ora 17:00, fraţii Cătălin și Adrian Păduraru să ne deschidă porţile „lumii vinului”. Din 20 martie, emisiunea „Frați de viță” revine cu ediții noi în cel de-al doilea sezon.

Au străbătut România în lung și-n lat, iar pentru Adrian și Cătălin Păduraru, cunoscuții „Frați de viță”, maratonul vinului continuă și în cel de-al doilea sezon. Gazdele au pregătit o primă ediție de colecție, în care sunt adunate cele mai frumoase momente, locuri, întâlniri.... amintiri. ,,Am descoperit vinuri... și nu doar atât!” spune Adrian Păduraru. ,,Am descoperit locuri... am descoperit trăiri.... vii tinere.... sau vii în trecerea anotimpului... istorie, cunoștințe noi despre o bogăție a noastră, a tuturor. Transformări, renaștere, varietate, peisaje care nu ți se dezlipesc ușor de retină.... Am descoperit oameni!”, spun ei.

La Valea Călugărească l-au descoperit pe Petre Badea – Dr. Ing. Oenolog, cu o afacere de familie – o cramă care te cucerește de la prima degustare: Enostil. Se poate degusta la fața locului, se poate vedea plantația de 5,2 ha de viță de vie cu soiuri de sauvignon blanc, chardonnay, Riesling de Rhin, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Shyraz.

Apoi, în timp ce Chef Nico Lontras de la Casa Timiș îl învață pe Cătălin cum se poate transforma o pârjoală moldovenească într-un burger românesc, Adrian consumă cu responsabilitate un rasol de berbecuț fiert în vin, într-un frumos oraș de munte din județul Suceava: Gura Humorului.

După câteva imagini cu parfum de epocă din ,,Cetatea eternă”- Roma, Frații de Viță fac un salt în viitor, unde arta, cultura și vinul se întâlnesc cu tehnologia, inovația, știința, concretizate în proiecte îndrăznețe ce oferă noi perspective legate de turismul vitivinicol.

În noul sezon „Frații de Viță” ne vor prezenta cele mai impresionante podgorii, cele mai frumoase locuri învecinate cramelor, vor degusta vinuri premiate și vor sta de vorbă cu cei mai pasionați producători de vinuri, pentru a descoperi povestea ficărei crame, de la vița de vie, până la sticla de vin.