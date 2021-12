Un interviu în exclusivitate cu Mariana Mihuţ, la „Reţeaua de idoli”

Despre frumoasa relaţie cu soţul ei Victor Rebengiuc

Ce rol a jucat în viaţa Marianei Mihuţ celebrul actor Grigore Vasiliu Birlic

„Când o să-mi scriu memoriile (adică niciodată) ar fi cazul să notez că acesta a fost unul dintre momentele mele de grație supremă. Această impecabilă doamnă, cu peste 100 de roluri jucate pe scenă, mi-a spus că ar vrea să avem o fotografie împreună. A se lua în considerare că nu-i place să i se facă poze și nici nu se dă în vânt după interviuri. Ah, și mi-a mai spus că soțul, deși uneori n-are chef de glume, are mult, dar mult, umor. Doamna este minunata actriță Mariana Mihuț, pe soț îl cheamă Victor Rebengiuc”, spune Irina Păcurariu despre invitata sa la „Reţeaua de idoli”.

Actriţă de teatru, film şi televiziune, dar şi voce inconfundabilă a teatrului radiofonic, Mariana Mihuţ are un temperament unic de forţă şi gingăşie care care o poziţionează ca fiind una dintre cele mai respectate personalități ale teatrului şi filmului românesc.

Rafinată şi elegantă şi la aproape 80 de ani, Mariana Mihuţ s-a născut în 7 noiembrie 1942, la Chișinău, în anii războiului, cu tatăl prizonier în Siberia, protejata de o bunică și o mamă de poveste.

Marea actriţă a împletit în ultima jumătate de secol două lucruri fundamentale pentru ea: cariera și familia - pe care o formează cu actorul Victor Rebengiuc.

„Tatăl meu, care se întorsese din prizonierat, îl cunoştea pe fratele lui Grigore Vasiliu Birlic şi el artist plastic. Ţin minte că m-am dus cu tata la teatru şi săracul Grigore Vasiliu Birlic s-a pomenit în cabină cu un copil speriat, din provincie. Nu cred eu că îi ardea de noi. Eu eram emoţionată şi tata era emoţionat... Actorul se pregătea să intre în scenă. Inversând lucrurile acum, îmi dau seama ce pacoste trebuie să fi fost pentru el. Ne-a ascultat şi a zis: „Da, să dea la teatru...”. A fost foarte drăguţ şi îi mulţumesc din suflet pentru că fără binecuvântarea lui, n-aş fi îndrăznit să dau”, a povestit Mariana Mihuţ.

Actorii Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc au împreună un băiat, care le-a oferit cel mai provocator rol al vieții: acela de a fi bunicii unui nepot.

50 de ani de scenă, peste 100 de roluri - așa se definește cariera uneia dintre personalitățile teatrului românesc, care a ales să facă din discreție marcă personală - Mariana Mihuţ.

Irina Păcurariu: Cum arată o zi din viaţa dumneavoastră?

Mariana Mihuţ: Banală.

Irina Păcurariu: Cum arată „banalitatea” Marianei Mihuţ?

Mariana Mihuţ: Marianei Mihuţ îi place să vadă filme bune, îi place să citească cărţi bune, îi place să vorbească cu prietene....

Irina Păcurariu: Aveţi multe prietene?

Mariana Mihuţ: Nu, dar ne cunoaştem de ani buni. Una dintre ele, cea mai specială dintre toate, care a fost şi a rămas în continuare om de televiziune, este doamna Ileana Pop. Eram deja studentă când am făcut cunoştinţă. Am fost unul dintre prezentatorii emisiunii săptămânale pe care o realiza şi de atunci am rămas prietene, din 1961.

