Un interpret pe val şi foarte carismatic se distrează alături de „Alina şi picii ei”

Are antrenament, acasă aşteptându-l surioara lui, o fetiţă de vârsta picilor. Edward Sanda vine alături de Picii lu' Soreasca, sâmbătă, 30 ianuarie, în emisiunea care ne poartă în universul copilăriei şi veseliei. Vedem ediţia la TVR 1, de la ora 11.00.

Îndrăgitul solist Edward Sanda (23 de ani) are o surioară pe care o iubeşte nespus. Între ei este o diferenţă de... 20 de ani, micuța Elizabeth având numai trei anișori. În trecut, de Crăciun, Eduard a fost chiar şi Moş Crăciun pentru surioara lui, cu care se joacă ori de câte ori are timp. Obişnuit să se prindă în joaca celor mici, Edward a aceptat cu mare bucurie invitaţia Alinei şi a picilor ei de a veni la emisiunea lor de la TVR 1. Aşa încât sâmbătă, 30 ianuarie, Edward Sanda, considerat unul dintre interpreţii carismatici ai momentului şi care se bucură de mare succes la public, face tot posibilul să îi cucerească şi pe Picii lu' Soreasca.

Elevii Alinei Sorescu îi ştiu melodiile şi i-au pregătit câteva provocări simpatice, care îl vor pune în încurcătură. Fără nicio reţinere, Edward se pune la mintea copiilor, dar le şi povesteşte, serios, despre cum a început să compună şi le cântă prima lui melodie. Este vorba despre un cântec pentru iubita lui imaginară... pe care nu l-a lansat, dar pe care îl cântă în premieră în faţa picilor. Ce alte lucruri vor să afle micii interpreţi de la invitatul ediţiei, vedem sâmbătă dimineaţă, de la ora 11.00, la TVR 1.

„Alina şi picii ei" reprezintă pentru toată familia o oază de puritate şi drăgălaşenie. Este o emisiune cu muzică pentru cei mari şi mici, prezentată şi realizată de Alina Sorescu, ea însăşi un produs al Televiziunii Române.

„Am început să cânt la 4 ani în grupul MiniSong şi, aşa cum Ioan Luchian Mihalea m-a descoperit că am ureche muzicală şi talentul de a cânta, puţin mai târziu, Valeriu Lazarov mi-a observat dezinvoltura în faţa camerelor de filmat. Am fost întâi colega de prezentare a lui Cosmin Cernat la „Ploaia de stele", apoi gazdă a unor programe de la TVR 1 şi TVR 2 („Ora fără catalog", „Matinal de vacanţă", „Portativul piticilor" sau „Tonomatul DP 2"), dar şi a unor evenimente importante precum Festivalul Cerbul de Aur, Eurovision sau Callatis. Mă bucur că am revenit la a doua mea casă, Televiziunea Română”, mărturiseşte Alina Sorescu.

De la finalul lui 2020, în fiecare ediţie „Alina și picii ei”, la TVR 1, Alina Sorescu și trupa ei de copii Picii lu’ Soreasca ne încântă şi cântă, dar sunt și gazde pentru un invitat artist.