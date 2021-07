Un film emoţionant la TVR 2: S-o salvăm pe Flora!

Sâmbătă, 3 iulie, de la ora 20.10, nu pierdeţi la TVR 2 un film extraordinar despre iubire, prietenie şi generozitate.

S-O SALVĂM PE FLORA! (SAVING FLORA – SUA, 2018)

Regia: Mark Drury Taylor

Cu: Jenny Ortega, Martin Martinez, David Arquette, Tom Arnold

Film de aventuri. Timp de peste 50 de ani, elefantul Flora a făcut faima circului Ocotillo, dar a venit momentul să se "pensioneze". Deşi i-a promis fiicei sale, Dawn, că Flora îşi va continua viaţa într-o rezervaţie pentru elefanţi, proprietarul circului îşi dă seama că nu poate suporta costurile şi decide s-o eutanasieze. Dar Dawn nu poate accepta asta; într-o noapte, pe furiş, o scoate pe Flora din circ şi cele două prietene pornesc într-o aventură plină de neprevăzut, de-a lungul a 200 de kilometri, până la sanctuarul elefanţilor.

Chiar dacă subiectul filmului militează pentru salvarea animalelor, producţia a generat masive reacţii ale societăţilor care apără drepturile acestora. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) şi PAWS (Performing Animal Welfare Society) din SUA, vedete de la Hollywood şi alte organizații de protecție a animalelor au trimis o scrisoare deschisă către producătorii acestui film îndemnându-i să reconsidere utilizarea unui elefant real şi să folosească, în schimb, un elefant virtual, o animaţie generată de computer.

În ciuda acestui apel şi spre nemulţumirea protestatarilor, în film a fost folosit un elefant real, numit Tai.