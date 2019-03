Un film de acţiune, un western şi un film istoric, în această săptămână la TVR 1

„ U ltimul glonţ ”, producţie americană, cu Dolph Lundgren şi Cuba Gooding Jr ., producţia australiană „Red Hill”şi pelicula istorică „Taras Bulba”, ecranizare după romanul cu acelaşi titlu de Nikolai Gogol - sunt filmele pe care le vedem la TVR 1 m arţi, miercuri şi joi, de la 22.10.

Dolph Lundgren, Cuba Gooding Jr., Claudia Bassols trag Ultimul glonţ (ONE IN THE CHAMBER - SUA 2012), în filmul de acţiune cu acelaşi titlu, în regia lui William Kaufman, pe care TVR 1 îl difuzează marţi, 5 martie, de la ora 22.10.

Carver îşi oferă serviciile de asasin plătit unor bande rivale din Praga, oraşul în care mulţi criminali americani s-au ascuns de justiţie. Lucrul acesta declanşează un adevărat război între grupările mafiote, înfruntare în care şansele de supravieţuire se reduc dramatic.

Şi, pentru ca totul să se complice şi mai mult, un alt ucigaş de meserie este angajat să-l elimine pe Carver, ceea ce duce în scurt timp la o adevărată baie de sânge pe străzi.

Miercuri, 6 martie, de la 22.10, la TVR 1, vedem werstern-ul Red Hill (RED HILL – Australia, 2010), regia Patrick Hughes, cu: Ryan Kwanten, Steve Bisley.

Shane Cooper, un tânăr ofiţer de poliţie, se mută în orăşelul Red Hill împreună cu soţia lui însărcinată, Alice. Încă din prima zi de lucru, el este primit cu o ciudată ostilitate de către Old Bill, şeful secţiei de poliţie, şi află că Jimmy Conway, un criminal pe care chiar Old Bill l-a arestat pentru că şi-a ucis soţia, a evadat din închisoare. Shane descoperă mai repede decât şi-ar fi imaginat că aparenţele sunt întotdeauna înşelătoare în Red Hill.

Iar joi, 7 martie, la aceeaşi oră, 22.10, facem cunoştinţă cu bătrânul şi autoritarul cazac zaporojean Taras Bulba (Rusia, Ucraina, 2009), în filmul de acţiune, istoric, ecranizare după romanul cu acelaşi titlu de Nikolai Gogol.

Producţia a fost filmată în diferite locaţii din Ucraina ca Zaporoje, Cetatea Hotin şi Cameniţa, precum şi în Polonia. Lansarea oficială a fost amânată de mai multe ori; la început a fost programată în primăvara anului 2008, dar a fost realizată în cele din urmă la 2 aprilie 2009, pentru a coincide cu bicentenarul naşterii lui Gogol. Scenaristul nu a folosit manuscrisul original al primei ediţii din 1835, ci ediţia autorului din 1842 (considerată mai prorusă, extinsă şi rescrisă).

Filmul pe care îl vom vedea la TVR 1 prezintă evenimente istorice care ar fi avut loc la mijlocul sec. al XVI-lea în Ucraina. În acea vreme, prin foc şi sabie, Marele Regat al Poloniei şi-a extins influenţa în toate părţile şi atinsese apogeul dezvoltării sale economice şi militare. Aceeaşi soartă o are şi mare parte a Ucrainei; teritoriul cucerit era repede transformat şi supus legilor Poloniei.

La mijlocul secolului XVI, bătrânul şi autoritarul cazac zaporojean Taras Bulba îşi trimite fiii, pe Andrii şi Ostap, în războiul cu polonezii. Victime ale războiului, cei doi băieţi sunt ucişi, dar tatăl încearcă să continue lupta cu demnitate.

Cu: Bogdan Stupka, Igor Petrenko, Vladimir Vdovichenkov

Regia: Vladimir Bortko