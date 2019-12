Iubirea şi iertarea - căi spre armonie, la "Un doctor pentru dumneavoastra"

În săptămâna 16–19 decembrie, de la ora 18:30, pe TVRi, primim sfaturi pentru: a avea copii cu un psihic sănătos, a ne bucura de un somn odihnitor şi o dantură sănătoasă; aflăm despre importanţa bunătăţii, iertării și a spiritualităţii în procesele de vindecare şi de păstrare a tinereții organismului.

Luni, 16 decembrie 2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ! - FAPTELE CONTEAZĂ

Invitați: dr. LELIANA PÂRVULESCU, psihoterapeut, psiholog clinician, expert analiză și evaluare comportamentală; dr. VIOLETA RADOSAV, medic specialist medicină de familie, competență în planing familial și sexologie, Timișoara și prin telefon, din Germania: prof. ELEONORA KASALICKY BRATU

Lumea pedagogilor afirmă că toți copiii se nasc buni, cu personalitate și inteligență. Din nefericire, aceste adevăruri sunt ignorate de părinți, familie și profesori. Disponibiltatea de a realiza o educație pe măsura fiecărui individ, lipsa comunicării și a atenției necesare pot afecta relațiile dintre adulți și copii. Mediul în care trăiește copilul, pregătirea informațională a adulților, experiențele cu care iau contact tinerii, au un impact major în dezvoltarea biologică, psihică și comportamentală a viitorului adult, în definirea personalității și inteligenței acestuia. Modul în care îi percepem pe ceilalți și modul în care suntem percepuți influențează radical succesul. Etichetările pozitive sau negative au efecte pe termen lung (”sunt cei mai răi din școală”, ”ești un copil deștept”...) iar atitudinea dă tonul. Cuvintele, faptele sunt arme. Atunci când rănesc, dor, sapă adânc, rămân cicatrici și influențează coportamentul adultului de mâine. Sau pot fi medicament, adevărată terapie pentru suflet.

Pentru elevii români de la Școala Europeană din München, prof. Eleonora Kasalicky Bratu e mai mult decât profa de română. Este confesoarea lor. A predat limba română 22 de ani în România și de 19 ani, vorbește zilnic româna în Germania cu elevii ei care spun: ”N-am vorbit cu mama cât am vorbit cu dvs.!”

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

Marți, 17 decembrie 2019

INSOMNIILE ȘI COMPLICAȚIILE LOR

Invitat: dr. OANA DELEANU, medic primar pneumologie și somnologie, șef lucrari UMF C. Davila, membru în bordul Societații Europene de Cercetare în Medicina Somnului

Organismul uman a fost dotat cu multiple mecanisme de regenerare, dintre care somnul joacă un rol vital. Este procesul prin care se realizează învățarea, memorizarea pe lungă durată și menținerea creierului în stare funcțională optimă pentru controlul celorlalte mecanisme de funcționare și reglare. În timpul somnului, au loc procese de refacere a organelor solicitate în starea de veghe și continuă dezvoltarea corpului, mai ales la copii. Cantitatea, calitatea și modalitatea în care se realizează somnul sunt principalii factori în menținerea sănătății. Cei mai mulți oameni au nevoie, în medie, de aproximativ opt ore de somn odihnitor pentru a funcționa bine. Organismul lucrează într-un ritm mai complex la copii și adolescenți, cu un consum de energie mult mai mare, motiv pentru care aceștia necesită mai multe ore de odihnă. Este important să identificăm cantitatea de somn utilă propriului organism. Calitatea inferioară a somnului și dereglările care pot apărea în timpul acestui proces, pot conduce la apariția unor boli grave la nivelul organismului cum ar fi: cardiovasculare, neurologice, psihologice, endocrine și renale. Vorbim și despre tulburările de ritm circadian, apneea în somn, deprivarea de somn şi efectele sale negative.

AFECȚIUNILE PULMONARE CRONICE

Invitat: dr. BEATRICE MAHLER, medic primar pneumologie, manager Institutul de Pneumologie ”M. Nasta”, București, doctor în științe medicale, asistent universitar UMF ”Carol Davila”

Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce privește numãrul bolnavilor de tuberculozã, în fiecare an înregistrându-se în jur de 12.000 de noi cazuri. Dintre acestea, cazurile de tuberculoză rezistentă la tratamentul convențional reprezintă o provocare suplimentară pentru sistemul de sănătate. ”Tuberculoza multidrog-rezistentă (TB-MDR) înregistrează anual aproximativ 350 cazuri noi și este o formă care nu răspunde la două dintre tuberculostaticele majore - hidrazida și rifampicina. Este o afecțiune pe care nu ne dorim să o trăim, dar care din păcate afectează și populația din România.”, declară dr. Beatrice Mahler. Din păcate, tuberculoza rezistentă la medicamente are un tratament complex, de lungă durată și este una dintre formele de boală care are, de cele mai multe ori, indicație chirurgicală.

Moderator: ANA MARIA GHIUR

Miercuri, 18 decembrie 2019

IUBIREA ȘI IERTAREA, CĂI SPRE ARMONIE

Invitați: prof. dr. PAVEL CHIRILĂ, medic primar medicină internă, profesor de bioetică creștină, competenţă în apifitoterapie şi homeopatie

„Boala este o enigmă care trebuie dezlegată, nu doar din perspectivă strict biologică, ci și din cea sufletească și spirituală. În Biblie, veți vedea că prin puterea credinței s-au vindecat și împărații și cei mai umili dintre cerșetori. Chiar și păgânii sau ateii s-au vindecat prin puterea lui Dumnezeu și a rugăciunii. Practic, nu există categorie de oameni căreia să nu i se potrivească această metodă de vindecare a spiritului și a trupului. Totul este să avem curajul să apelăm la mijloacele sale specifice.”, declară medicul Pavel Chirlă, care tot ce face, face împreună cu Dumnezeu.

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

Joi, 19 decembrie 2019

SĂ AVEM GRIJĂ DE SĂNĂTATEA DENTARĂ

Invitat: dr. IONUŢ LEAHU, medic stomatolog, competenţă în implantologie orală, Clinicile dr. Leahu

Sărbătorile de iarnă, aduc multă bucurie și relaxare. Pentru mulți dintre noi, nu au o finalitate prea bună pentru că, alimentația bogată în grăsimi, lipide, zaharuri, alcool, declașează adevărate crize ale bolilor digestive, cardiovasculare, endocrinologice și renale. Chiar și cavitatea bucală are mult de suferit, mai ales în ceea ce privește apariția sau complicațiile cariilor dentare, din cauza acțiunii zaharurilor asupra smalțului dentar și a gingiilor, în prezența diversității de bacterii care populează cavitatea bucală. Lipsa igienei orale, incorectitudinea cu care se realizează periajul dentar, amplifică problemele dentare, atât la copii cât și la adulți. Cei care investesc într-o dantură nouă, pentru o bună protecție a implanturilor nou achiziționate, recomandarea este să aibă grijă ce și cum mănâncă. Implanturile pot fi aplicate în anumite codiții, cu respectarea unor reguli, de care este bine să țineți cont pentru a vă bucura vreme îndelungată de un zâmbet sănătos și frumos.

Moderator: ANA MARIA GHIUR

