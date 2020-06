Un doctor pentru dumneavoastră: E important să te descoperi și să te accepți!

La TVRi, de la ora 18:30, puteți revedea, în perioada 29 iunie-2 iulie, ediții ale emisiunii "Un doctor pentru dumneavoastră" în care dăm prioritate încrederii, acceptării și iubirii.

Luni, 29 iunie, redifuzare din 22 aprilie 2020

O VIAȚĂ PENTRU SALVAREA A MII DE VIEȚI



Invitat: prof. dr. MARGIT ȘERBAN, membru titular al Academiei de Științe Medicale, coordonator Unitatea de Cercetare în onco-hematologie pediatrică din Timișoara, coordonator Centrul European de Tratament al Hemofiliei



”Condiția de a învinge, de a reuşi este întotdeauna să încerci, să începi şi să lupți”. Ce nu i-a plăcut în viață, de acel lucru a avut parte. Dar, în final, s-a împăcat cu toate și le-a acceptat.

Născută din tată neamţ, mamă unguroaică și crescută de bunica dinspre tată, a vrut să se facă arhitect. Dar bunica nemţoaică i-a zis că o să orbească dacă o să deseneze toată ziua, cu ochii ei slabi din naştere și ar prinde bine să fie un medic în familie. Şi Margit s-a făcut doctor. N-a conceput să părăsească România şi a hotărât să facă tot ce poate Acasă!

20 de ani mai târziu, sprijinită de prof. Virgil Păunescu, împreună cu echipa ei, realizează primul transplant de măduvă din România, deși nu îi plăcea pediatria, iar oncologia chiar nu i-a plăcut deloc. A suferit enorm când doctorii pe care i-a format au luat calea străinătății, iar rănile sunt încă deschise. Sperăm să o bucure mesajele de dor și recunoștință ale medicilor care au participat la primul transplant de măduvă, Adriana și Claudiu Pleșa din Lyon, Franța.

Margit Șerban a împărțit și bune și rele cu soţul ei, reputatul diabetolog prof. dr. Viorel Șerban, oltean de lângă Tismana. Dispariția prematură a unicului fiu a implicat-o și mai mult în muncă, salvând mii de copii atât la spital, cât și în centrul ridicat în memoria lui. Pandemia de COVID – 19 a îndepărtat-o fizic de pacienți, dar nu și sufletește. ”Pentru mine cea mai importantă e unitatea, familia, cei din jurul meu.”

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU



Marți, 30 iunie, redifuzare din 16 decembrie 2019



ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ! - FAPTELE CONTEAZĂ



Invitați: dr. LELIANA PÂRVULESCU, psihoterapeut, psiholog clinician, expert analiză și evaluare comportamentală; dr. VIOLETA RADOSAV, medic specialist medicină de familie, competență în planning familial și sexologie, Timișoara; prin telefon, din Germania: prof. ELEONORA KASALICKY BRATU



Lumea pedagogilor afirmă că toți copiii se nasc buni, cu personalitate și inteligență. Din nefericire, aceste adevăruri sunt ignorate de părinți, familie și profesori. Disponibilitatea de a realiza o educație pe măsura fiecărui individ, lipsa comunicării și a atenției necesare pot afecta relațiile dintre adulți și copii. Mediul în care trăiește copilul, pregătirea informațională a adulților, experiențele cu care iau contact tinerii au un impact major în dezvoltarea biologică, psihică și comportamentală a viitorului adult, în definirea personalității și inteligenței acestuia. Modul în care îi percepem pe ceilalți și modul în care suntem percepuți influențează radical succesul. Etichetările pozitive sau negative au efecte pe termen lung (”sunt cei mai răi din școală”, ”ești un copil deștept”...) iar atitudinea dă tonul. Cuvintele, faptele sunt arme. Atunci când rănesc, dor, sapă adânc, rămân cicatrici și influențează comportamentul adultului de mâine. Sau pot fi medicament, adevărată terapie pentru suflet.



Pentru elevii români de la Școala Europeană din München, prof. Eleonora Kasalicky Bratu e mai mult decât profa de română. Este confesoarea lor. A predat limba română 22 de ani în România și de 19 ani vorbește zilnic româna în Germania cu elevii ei care spun: ”N-am vorbit cu mama cât am vorbit cu dvs.!”



Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU





Miercuri, 1 iulie, redifuzare din 9 decembrie 2019



Invitați: prof. dr. IULIANA DOBRESCU, Șef Catedra de Psihiatrie și Psihologie a Copilului și Adolescentului, UMF „Carol Davila”; ROXANA GRIGOREAN, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu; prin telefon, din Spania: dr. GABRIELA DAGMAR NEDELCU, psiholog și psihopedagog, competență în diagnosticul și tratarea autismului



Copiii cu dizabilități suferă în ceea ce privește integrarea în societate și stabilirea interrelațiilor cu ceilalți copii într-un climat de înțelegere, toleranță, acceptare și iubire, deși România are legislație bine definită, organizații care se ocupă de problema lor și servicii medicale dezvoltate. Există părinți care, atunci când observă că au un copil cu o anumită problemă, până la dizabilitate, se rușinează, îl izolează și chiar renunță la el. Este o dificultate a lor de acceptare și au nevoie și ei de sprijin.

Fiecare copil are dreptul la viață și merită un viitor cât mai frumos și mai bun. Pentru ei contează cum gândești, ce simți și ce transmiți, cum le ești alături și cum îi sprijini. "Mai ales în cazul copiilor, e important să ținem cont că limbajul nonverbal transmite cel mai mult. Nu vorbele pe care le auzim sunt definitorii, ci gesturile, mimica, interacțiunile pe care le vom vedea, mai ales atunci când suntem într-o lume a necuvintelor. Doar 7% din impactul unei mesaj este transmis cu ajutorul cuvintelor, 38% fiind transmis cu ajutorul tonului (comunicare paraverbală), iar 55 % din impactul unui mesaj referitor la sentimente şi atitudini este transmis cu ajutorul comunicării nonverbale (gesturi, posturi, mimică)”, declară psihoterapeutul Roxana Grigorean. Un copil cu dizabilități neurologice sau motorii severe are nevoie în primul rând de iubire, de o modelare şi o stimulare eficientă pentru a-şi trăi viaţa cât mai firesc cu putință, atât el, cât şi cei din jur: familie, școală, societate. Să fim aproape de cei aflați în dificultate!



Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU



Joi, 2 iulie, redifuzare din 12 decembrie 2019



ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ! – STIMA DE SINE



Invitați: dr. MIHAELA LEVENTER, medic primar dermatolog, specializat în dermatomicrochirurgie, doctor în știinte medicale, președintele Fundației pentru sănătatea pielii; IRINA MOHORA, președinte și cofondator Asociația "Zâmbetul Îngerilor"; dr. LAURA MATEESCU, medic primar psihiatrie pediatrică, Spitalul Clinic de Psihiatrie “prof. dr. Al. Obregia”, șef de lucrări la UMF "Carol Davila"; prin telefon, din Germania: prof. dr. ALINA FRĂȚILĂ, medic primar dermatolog, specializat în chirurgie estetică, supraspecializare în tratamente cu laser-DALM, membră și fostă președintă a Societății Internaționale de Dermatochirurgie



Imaginea contează! “Se spune că 90% din populație trece, la un moment dat, printr-un episod de acnee. Fie că e minim sau grav, acesta poate lăsa pacientul cu urme pe piele, adică cicatrice, și traume în suflet. Izolarea, complexul de inferioritate, senzația de neputință în fața unei afecțiuni comune, dar greu de stăpânit sunt cele mai frecvente elemente ale afectării psihologice ale acestei boli. Acneea afectează copilul aflat la pubertate, dar poate continua și la vârsta adultă”, declară doctor Mihaela Leventer. Boală a glandelor sebacee, acneea are un profund impact asupra psihicului, pentru că problema estetică indusă de ea este de multe ori mai gravă decât boala însăși. Managementul stresului, creșterea stimei de sine fac parte din strategia de tratament a acneei. Aplicarea metodelor de tratament recomandate de medicul dermatolog, consecvența cu care sunt urmate pe termen lung, acceptarea sprijinului psihologic de susținere și eliminare a efectelor dezechilibrante sunt cheia rezolvării problemei. “Este important să te descoperi, să te accepți și să înveți să te placi cu totul”, declară Irina Mohora. În concluzie, o ediție în care vom afla că acneea, cu toate formele ei, se poate trata, aspectul pielii se poate îmbunătăți semnificativ și vom învăța de ce este important să ne creștem stima de sine.



Moderator: ANA MARIA GHIUR

