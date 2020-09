Un doctor pentru dumneavoastră - ediții de colecție

La TVR Internațional și online pe TVR+, de luni până joi, de la ora 18:30, echipa "Un doctor pentru dumneavoastră" vă invită, în perioada 21 - 24 septembrie, să vizionați o serie de ediții speciale.

Luni, 21 septembrie



PLANTELE ȘI IMUNIZAREA ANTIVIRALĂ - BEST OF

Invitat: dr. ADRIANA TATOMIRESCU, medic nutriţionist, competență în apifitoterapie, director Centrul de Terapie Naturală ”Alexandra” din Breaza, Hofigal

Plantele au fost, sunt și vor rămâne un sprijin de nădejde pentru organism.

Moderator: Măriuca Mihăilescu



Marți, 22 septembrie

IMPLANTOLOGIA ORALĂ SUB LUPĂ - BEST OF

Invitat: dr. IONUȚ LEAHU, medic stomatolog, competenţă în implantologie orală, Clinicile "dr. Leahu"

Implantul dentar, ultima tehnologie performantă stomatologică apărută pe piață, nu se recomandă oricui. Până la finalizarea sa, acesta presupune mai multe etape de lucru. Există o serie de recomandări ale medicilor stomatologi înainte și după inserarea implantului.

Moderator: Măriuca Mihăilescu



Miercuri, 23 septembrie

AFECȚIUNILE PIELII ȘI ECHILIBRUL ENERGETIC AL CORPULUI - BEST OF

Invitaţi: dr. DORIN MUNTEANU, medic primar dermatologie–alergologie, DermaVital și psiholog FLORICA MUNTEANU, specialist în medicină integrativă, DermaVital

Pielea este oglinda modificărilor profunde care se desfășoară în organism. Urmăriţi o ediție despre bolile pielii și soluţii pentru a rezolva dezechilibrele energetice!

Moderator: Măriuca Mihăilescu



Joi, 24 septembrie

CARAVANA TVR Internațional 2016 - Un doctor pentru dumneavoastră / Monaco, Paris, München - BEST OF



Medicilor români le este recunoscut profesionalismul din Europa până în cele trei Americi, din Australia până în Asia.

Cristina Timuș s-a întâlnit la Monaco cu Constantin Turchină, medic primar cardiolog respectat, Consul Onorific al României în Principatul Monaco, cu Clara Alexandrescu, care provine dintr-o familie cu 45 de medici și cu Adrian Enică, un medic împlinit profesional care lucrează la Clinica de Gerontologie, Centrul Rainier III, încă de la înființarea ei.

Sorin Sîrbov a cunoscut la Paris medici de excepție: Cristian Nicolae Mihalea, care şi-a câştigat un renume binemeritat în neuroradiologie la Spitalul Kremlin-Bicêtre, Paul Pirtea, specializat în obstetrică-ginecologie la Spitalul Universitar Cochin-Port Royal care ajută, anual, peste 2.500 de pacienţi să-şi împlinească visul de a avea copii, Mircea Marius Secan, proprietarul unei clinici de medicină generală din Paris și Andreea Passard, anestezist în cadrul Departamentului de Anestezie al Spitalului Saint-Antoine.

Ana Maria Ghiur prezintă destinele doctorilor români din Germania: Mihai Iordan, medic urolog în Munchen, cu mii de operaţii realizate în specialitatea pe care o practică dinainte de 1989, deţinător al unei tehnologii care, după spusele sale, va revoluţiona medicina sportivă şi nu numai, Mădălina Dordea care excelează în stomatologie și prof. Horia Sîrbu, şeful Clinicii de Chirurgie Toracică a Spitalului Universitar Erlangen.

***

Producător: Monica Ancuța

Edițiile emisiunii sunt disponibile pe TVR+.

Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii.