„Un bulgăre de humă”, la Duminica Filmului Românesc în ajunul Zilei Culturii Naţionale

Telespectatorii TVR 2 şi TVR Internaţional sunt invitaţi să urmărească duminică, 14 ianuarie, de la ora 13:00, respectiv sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 23:10, o biografie impresionantă a lui Ion Creangă, scriitorul care a cucerit generaţii cu basmele şi povestirile sale şi despre începuturile prieteniei acestuia cu Mihai Eminescu.

„Filmul care ne-a pus la cea mai grea încercare este „Un bulgăre de humă” pentru că apare chipul lui Eminescu și chipul lui Creangă. A fost o încercare grea și am avut o șansă extraordinară cu Adrian Pintea și cu Dorel Vișan, cei doi actori care care și-au asumat rolurile. Au fost mai multe probe pentru acest film, iar în momentul în care au venit la probă Adrian Pintea și Dorel Vișan, au făcut un moment foarte bun și foarte convingător. Am rămas uluit. Au avut atunci o stare extraordinară, jurai că sunt Creangă și Eminescu”, mărturisea regizorul Nicolae Mărgineanu în interviul oferit Claudiei Nedelcu Duca pentru „Noaptea Albă a Filmului Românesc”.

În 1990, regizorul Nicolae Mărgineanu lansa filmul „Un bulgăre de humă”, după un scenariu de Mircea Radu Iacoban și Nicolae Mărgineanu, un omagiu pe care îl aducea împlinirii a 100 de ani de la moartea scriitorului Ion Creangă, a poetului Mihai Eminescu și a poetei Veronica Micle. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Dorel Vișan, Adrian Pintea, Mioara Ifrim și Maria Ploae.

În ajunul aniversării Zilei Culturii Naţionale, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi să urmărească duminică, 14 ianuarie, de la ora 13:00, respectiv sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 23:10, la TVR Internaţional, "Un bulgăre de humă", singurul film de lungmetraj care aduce în prim-plan prietenia dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu. Continuând un har moștenit de la strămoșii săi, Ion Creangă considera poveștile sale o simplă sursă de amuzament. Mihai Eminescu este cel care încearcă să-l convingă că deține un talent deosebit. Poetul, însă, are alte probleme, fiind implicat într-o imposibilă poveste de dragoste cu Veronica Micle....

Filmul „Un bulgăre de humă” a avut o istorie destul de controversată, filmările începând fără regizorul Nicolae Mărgineanu pe platou, iar soția sa, Maria Ploae, care juca rolul Veronicăi Micle, nu a fost acceptată în distribuție tocmai pentru că era căsătorită cu regizorul. „Strict în acea perioadă, tovarășa Elena Ceaușescu a auzit probabil că regizorii își iau nevestele în filme și a dat o directivă verbală, presupun, spunând să nu mai existe pe platourile de filmare soție de regizor. Pe de altă parte, mie îmi era frică de filmul ăsta foarte tare. Scenariul nu era destul de solid. Mircea Radu Iacoban s-a purtat exemplar și mi-a dat voie să mai propun lucruri. Am colaborat bine cu el și a fost foarte deschis. Nu eram foarte hotărât să fac filmul. Fusesem propus pentru film, de data asta nu eu depusesem scenariul. Era în planul de producție pentru că era un an rotund de la moartea lui Eminescu sau Creangă. I-am spus aceluiași tovarăș Dulea: “Îmi pare foarte rău, dar renunț la film. Există o singură posibilitate pe care o pot propune ca să ieșim din această situație: dacă vreți, divorțez formal de soția mea și ne căsătorim la loc după film.” A fost oripilat de ideea asta. Credeam că mă va înlocui ca regizor, dar s-a întâmplat să nu fie așa, deja plecase echipa de filmare la Iași fără mine. Eu stăteam și așteptam acasă. M-a chemat directoarea de la România Film și mi-a zis: “Du-te și tu la filmare!” Atât a fost, fără alte vorbe. Am plecat la filmare”, a mai povestit regizorul Nicolae Mărgineanu în interviul acordat pentru „Noaptea Albă a Filmului Românesc”.