Uku demonstrează că este „Cel norocos”

Uku Suviste va reprezenta Estonia la Eurovision Song Contest cu piesa sa „The Lucky One”.

Finala națională a Estoniei i-a avut în prima linie pe trei foști câștigători ai Eesti Laul luptându-se unul împotriva celuilalt: Koit Toome (Mere lapsed în 1998 și Laura cu Verona în 2017), Jüri Pootsmann (Play din 2016) și castigatorul de anul trecut Uku Suviste (Ce este dragostea).

Doi dintre campioni, Jüri și Uku, s-au îndreptat spre super finală alături de Sissi, fiica lui Dave Benton care a câștigat Eurovision pentru Estonia în 2001 cu Everybody.

Uku a luat coroana la votul public final și va reprezenta Estonia la Rotterdam.

Lista finală Eesti Laul:

Egert Milder - Free Again

Suured tüdrukud - Heaven's Not That Far Tonight

Hans Nayna - One by one

Ivo Linna, Robert Linna, Supernova - Ma olen siin

Karl Killing - Kiss Me

Uku Suviste - The Lucky One

Sissi - Time

Jüri Pootsmann - Magus melanhoolia

Redel - Tartu

Koit Toome - We Could Have been Beautiful

Andrei Zevakin & Pluuto - Wingman

Kadri Voorand - Energie

Despre Uku Suviste

Născut în orașul eston Võru, multi-talentat Uku Suviste este cântăreț, pianist, compozitor și producător de muzică. Industria divertismentului îi curge prin vene, întrucât tatăl său este producător de televiziune, iar mama lui este o cântăreață de muzică clasică.

În 2018, el și-a concentrat atenția asupra succesului internațional și a participat la The Voice (Rusia), ajungând în echipa starului ucrainean Eurovision Ani Lorak și ajungând până la semifinale. În anul următor Uku a concurat la Eesti Laul, luând medalia de argint cu Pretty Little Liar înainte de a câștiga concursul în 2020 cu What Love Is.