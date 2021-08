Ucraina: UA:PBC și STB încheie parteneriatul Eurovision

STB a anunțat că postul public ucrainean UA: PBC a încheiat cooperarea pentru Concursul Eurovision.

Postul privat STB nu va mai fi implicat în participarea Ucrainei la Concursul Eurovision. Acordul înseamnă că STB nu va mai organiza Vidbir și nici nu va contribui la finanțarea participării pieselor ucrainene la concursul Eurovision.

STB afirmă că UA: PBC a fost de acord să preia Vidbir și să îl folosească în continuare ca proces de selecție națională ucraineană. Acordul care a fost semnat pentru prima dată în 2015 a durat trei ani înainte de a fi prelungit cu încă trei ani. A văzut o transformare a selecției ucrainene într-o vitrină a muzicii națiunii.

Natalia Franchuk de la STB a comentat că:

În șase ani, am descoperit multă muzică ucraineană nouă, am descoperit nume noi și am prezentat noi stiluri muzicale. Sperăm ca selecția națională să rămână așa și îi dorim să păstreze această direcție. Mulțumim echipei, Serhiy Prytula, Ruslan Quintă, Kostya Meladze și tuturor membrilor juriului pentru că au trăit acest proiect împreună cu STB.

Go_A a terminat pe locul 5 în Marea Finală a Eurovision 2021, obținând un total de 364 de puncte. „Shum” a devenit viral la nivel global și a devenit prima melodie ucraineană care a intrat în topurile Billboard. Ucraina a fost a doua favorită a publicului, cu 267 de puncte.