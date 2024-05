Ucraina: Tanu Muiño Director Creativ pentru "Teresa & Maria"

Suspilne, postul de televiziune ucrainean, a anunțat că directorul creativ pentru piesa lor la Eurovision 2024, "Teresa & Maria", este Tanu Muiño. Artiștii din spatele cântecului, alyona alyona & Jerry Heil, au decis să păstreze implicarea lui Tanu în piesa lor secretă până acum.

Cu toate acestea, numirea lui Tanu ca director creativ al Ucrainei este o lovitură majoră având în vedere vasta sa experiență în regizarea videoclipurilor muzicale și a spectacolelor. Descriindu-se drept "cea mai faimoasă regizoare ucraineană din lume" într-un comunicat de presă al Suspilne, Tanu a lucrat cu unele dintre cele mai mari nume din muzică. Lista colaboratorilor ei include nume precum Harry Styles, Dua Lipa, The Weeknd și mulți alții, ceea ce înseamnă că este în spatele unora dintre cele mai mari videoclipuri muzicale din lume. Acum, Tanu s-a alăturat echipei alyona alyona & Jerry Heil, care spun că "sunt recunoscători destinului pentru oportunitatea de a colabora cu Tanu Muiño".



Suntem încântați că Tanu a devenit directorul creativ al spectacolului nostru. A creat atât de multe lucrări puternice și incredibil de frumoase, și acum ea montează întregul spectacol - de la dezvoltare la implementare - care probabil va fi cel mai important din viața noastră. Suntem recunoscători că Tanu a simțit spectacolul exact așa cum îl veți vedea pe 7 mai în timpul primei semifinale la Concursul Muzical Eurovision 2024 din Malmö. Am reușit să dăm viață la ceea ce am planificat și creat atât de mult timp. Avem un cântec care este înrădăcinat în inima fiecărui ucrainean, un mare regizor care a creat cel mai bun spectacol pentru noi, deci suntem pregătiți să reprezentăm țara noastră în cel mai bun mod posibil.



Am văzut și ce regie a facut Tanu Muiño pentru melodia Ucrainei la Eurovision anul acesta. După două repetiții, a fost lansat un clip de Suspilne care prezintă scenografia, care o prezintă pe Jerry Heil urcând o structură mare asemănătoare unui pod de piatra, în timp ce stelele căzătoare apar în spatele ei pe peretele LED. alyona alyona & Jerry Heil vor interpreta "Teresa & Maria" pe pozitia 5 în Semifinala 1 a Concursului Muzical Eurovision 2024, marți, 7 mai.

Sursa: eurovoix.com