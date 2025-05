Marcel Ciolacu și-a depus demisia din funcţia de premier

TVRINFO

Marcel Ciolacu și-a depus demisia din funcția de prim-ministru, luni seară, la Palatul Cotroceni.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a luat act de demisia din funcția de prim-ministru al Guvernului României, depusă luni seară de Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat în prima parte a zilei de marți.

„Unul dintre cele două obiective ale coaliției nu ne-a reușit, am văzut votul românilor de ieri, asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Și am propus ieșirea din coaliție, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să-l fac după întâlnirea cu d-voastră”, a declarat Marcel Ciolacu.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.