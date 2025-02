3 ani de război în Ucraina: echipa TVR formată din Alex Costache, Dragoş Stoian şi Dorel Oancă relatează de la faţa locului

TVRINFO

Din 22 februarie, echipa Ştirilor TVR revine în Ucraina pentru a ne aduce transmisiuni directe, reportaje şi corespondenţe de la faţa locului, la împlinirea a trei ani de la declanşarea războiului de către Rusia. Echipa TVR, pentru a 11-a oară în ţara vecină de la începerea conflictului.

Războiul din țara vecină continuă, în ciuda faptului că noul preşedinte american Donald Trump s-a instalat la Casa Albă şi a promis în campanie că va pune capăt războiului în 24 de ore. Noul termen enunţat de americani este ca, până la Paşte, să înceteze focul pe linia frontului din Ucraina.

Negocierile sunt în plină dinamică, însă temerile Ucrainei, ale Europei, şi implicit, ale României sunt majore.

Potrivit analiştilor, după discursul secretarului american al Apărării de la reuniunea NATO de la Bruxelles din 12 februarie, există temerea unei retrageri militare a americanilor din Europa, ceea ce ar presupune îngrijorări majore de securitate nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru Europa (de Est), deci şi pentru România.

Tocmai de aceea, președintele francez Emmanuel Macron a găzduit pe 17 februarie o reuniune de urgență, la care au participat lideri din Germania, Regatul Unit, Italia, Polonia, Spania, Olanda și Danemarca, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Scopul întâlnirii a fost dezbaterea ultimelor evoluții legate de Ucraina, în contextul inițiativelor de pace lansate în ultima perioadă de noua administrație americană condusă de Donald Trump.

Franța a găzduit miercuri, 19 februarie, o a doua reuniune cu privire la Ucraina și securitatea europeană, iar România se numără printre țările invitate la discuțiile din capitala Franţei. La întâlnirea de la Paris de miercuri, participă mai multe țări care nu au fost invitate la prima rundă de convorbiri, care a avut loc luni. Țările invitate sunt Norvegia, Canada, cele trei state baltice (Lituania, Estonia și Letonia), Cehia, Grecia, Finlanda, România, Suedia și Belgia.

În acest context, ce se întâmplă în Ucraina, ţara vecină aflată în război, este de maxim interes în România. Prin urmare, o echipă a Ştirilor TVR se va afla din nou în Ucraina începând de sâmbătă, 22 februarie, pentru a relata de la faţa locului, la împlinirea a trei ani de la declanşarea războiului de către Rusia. Reportajele, corespondenţele şi transmisiunile directe ale jurnaliştilor TVR vor putea fi urmărite în cadrul tuturor emisiunilor informative ale posturilor TVR INFO, TVR 1, TVR 2.

Echipa Ştirilor TVR care se deplasează în Ucraina este alcătuită din jurnalistul Alex Costache, cameramanul Dragoş Stoian şi fotojurnalistul Dorel Oancă.

„Ne dorim să luăm, la faţa locului, pulsul societăţii ucrainene aflate în război şi în pline negocieri de pace şi încetare a focului. Televiziunea Română va prezenta realitățile din țara vecină și de pe linia frontului, împiedicând astfel propagarea narativelor rusești. În plus, dorim să fim prezenţi la conferinţa de presă de la Kiev a preşedintelui Zelenski cu prilejul împlinirii a 3 ani de război pentru a-i adresa întrebări”, ne-a declarat jurnalistul Alex Costache, pentru a 11-a oară în Ucraina.

„Spre deosebire de mult mai experimentații mei colegi, voi pleca în Ucraina doar pentru a treia oară. Poate părea ciudat, dar țara asta creează dependență. A trecut un an de la ultima noastră aventură acolo. Ne întrebam când vom mai ajunge în țara asta frumoasă, totuşi atât de tristă... şi când vom mai vorbi, la ei acasă, cu oamenii cei buni, dar atât de îngrijorați, care încă o mai locuiesc. Plecăm spre Ucraina într-un context mai complicat ca niciodată, iar lucrurile par să evolueze mai repede decât ne putem noi imagina. Vom transmite pentru Televiziunea Română ştiri cu adevărat istorice şi sperăm că ne vom întoarce cu bine”, adaugă operatorul Dragoş Stoian.

Dorel Oancă, fotograful, dar şi șoferul echipei, se va afla pentru a 13-a oară în Ucraina. În cea mai mare parte, deplasările sale au fost pe linia frontului, în regiunea Donetsk (Kramatorsk, Bahmut, Chasiv Yar, Toretk, Laman, Harkov etc.): „Colegul nostru din primele deplasări, Bogdan Militaru, spunea că are sufletul ucrainean și inima română. Am acelaşi sentiment şi eu. Totul m-a impresionat în Ucraina: de la eroii militari, la oamenii simpli care nu cedează și îşi doresc să fie liberi, fără dominație rusească. Cel mai trist moment: când am văzut gropile comune de la Bucha și Izium”, ne-a povestit Dorel Oancă.

Care este starea de spirit a populaţiei ucrainene după trei ani de suferinţe cauzate de război şi cum se văd din Ucraina negocierile de pace dintre ucraineni, americani şi ruşi vom afla din reportajele trimişilor TVR în Ucraina. De asemenea, în Telejurnale şi alte emisiuni informative pe posturile TVR vom putea urmări transmisiuni live din pieţele centrale – Sofiivska, Mihailiivska, Maidan - din Kiev, unde au loc ceremonii oficiale la împlinirea a 3 ani de război, dar şi de la conferinţa de presă a preşedintelui Volodimir Zelenski.

Televiziuni publice europene din rețeaua EBU şi-au arătat interesul de a prelua imaginile şi relatările corespondenţilor TVR din Ucraina. De altfel, materialele jurnalistice ale Ştirilor TVR din Ucraina au fost preluate de mai multe ori, unele dintre acestea fiind Editor's Pick. De exemplu, reportajul din iulie 2024, cu o misiune de artilerie în Chasiv Yar, a fost difuzat de 110 ori pe 13 canale a 5 dintre broadcasterii europeni.

Echipa TVR – pentru a 11-a oară în Ucraina de la începutul războiului la scară largă declanşat de Federația Rusă în ţara vecină

Alex Costache și echipa sa au fost în Ucraina de zece ori de la începutul războiului la scară largă declanşat de Federația Rusă în Ucraina (va fi a 11-a dată, în februarie 2025) şi a relatat din punctele fierbinți, din prima linie, precum Bakhmut, Herson, dar și din regiunea Kiev, din Bucha, Irpin şi Borodyanka.

Pe 24 februarie 2023, la conferinţa de presă organizată la Kiev după un an de război, jurnalistul TVR Alex Costache a reușit să-i adreseze o întrebare președintelui Volodimir Zelenski.



Chiar dacă este o echipă TV formată din jurnaliști şi nu voluntari, la începutul anului 2023, cu ocazia Crăciunului din ţara vecină, Alex Costache și colegii săi au reușit să adune donații de la români pe rețelele de socializare și astfel au putut oferi două generatoare: unul pentru familia unei fetițe din Herson, iar al doilea pentru o familie care locuia la subsolul unui bloc din Bakhmut. Echipa TVR a dus generatorul la Bakhmut pe 9 ianuarie 2023, deși orașul era bombardat în acel moment. De asemenea, o sumă de bani a fost donată familiei unui băiețel (din regiunea Zhytomir) care și-a pierdut picioarele în urma unui bombardament de la începutul războiului.

Mai multe dintre reportajele și interviurile realizate de echipa Ştirilor TVR în Ucraina au fost preluate de EBU și difuzate la nivel european în rețeaua publică europeană de televiziune.

credit foto: TVR; Alex Costache, Dorel Oancă (FB Don Dorel)