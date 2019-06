TVR, Primăria Brașov și Consiliul Județean Brașov, parteneri pentru Cerbul de Aur

Doina Gradea, PDG TVR: „Prima jumătate de veac a Festivalului a trecut ca o poveste. Odată cu deschiderea înscrierilor pentru ediția 2019, începem să scriem povestea următorilor 50 de ani”.

Miercuri, 12 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Televiziunii Române și ai autorităților locale - Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov - au anunțat semnarea unui acord de parteneriat pentru organizarea ediției din acest an a Festivalului Internațional Cerbul de Aur.



La evenimentul organizat la sediul Primăriei Brașov au participat Doina Gradea, Președinte-Director General TVR, George Scripcaru, Primar al Municipiului Brașov, Adrian-Ioan Veștea, Președinte al Consiliului Județean Brașov, și Smaranda Vornicu-Shalit, Directorul Festivalului.



„Odată cu ediția aniversară din 2018, ne-am propus să readucem continuitate în organizarea Festivalului Cerbul de Aur și să îi păstrăm strălucirea. Iată că ne ținem de cuvânt, iar acest lucru nu ar fi posibil fără sprijinul Primăriei și al Consiliului Județean. Doresc să le mulțumesc domnului Scripcaru și domnului Veștea pentru deschiderea și sprijinul reînnoit al autorităților locale în organizarea acestui eveniment”, a declarat Doina Gradea, Președinte-Director General TVR.



În cadrul conferinţei, au fost subliniate o serie de măsuri pe care organizatorii le vor lua pentru confortul rezidenţilor şi al turiştilor: „Vom face tot posibilul pentru ca festivalul să aducă bucurie în inimile brașovenilor și să nu afecteze activitatea antreprenorilor din Piața Sfatului. În acest sens, am stabilit primele măsuri – vom reduce, în măsura posibilului, perimetrul de desfășurare a evenimentului față de cel ocupat la ediția precedentă, iar spectacolele se vor încheia mai devreme”, a declarat Doina Gradea.



,,Mă bucur că reușim să organizăm și în acest an Festivalul Cerbul de Aur, pentru că este unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale Braşovului, care are acoperire televizată națională și internațională și este, cu siguranță, unul dintre evenimentele care promovează cel mai mult orașul nostru în străinătate, în foarte multe țări. Este un eveniment cu o tradiție de peste 50 de ani, un eveniment așteptat de brașoveni, dar și de turiști. Sunt convins că, dacă vom reuși să permanentizăm acest festival cu ajutorul partenerilor noștri de la TVR, în câțiva ani, el poate ajunge la nivelul oricărui festival internațional de muzică din Europa”, a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Brașov.



,,Vreau să felicit TVR pentru că organizează Festivalul Cerbul de Aur pentru al doilea an consecutiv. Este un eveniment care ține de identitatea noastră, a brașovenilor, și vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Practic, festivalul conturează cea mai amplă campanie de promovare pentru județul Brașov, cea mai importantă destinație turistică din România, punând în valoare toate atracțiile din zonă”, a declarat Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov.



,,Vă mulțumim pentru găzduire, trebuie să mărturisesc că ne bucurăm să aducem din nou Cerbul de Aur în inima României, la Brașov. Vom profita de acest moment pentru a promova Brașovul și întreaga zonă din centrul țării în producțiile editoriale – ediții speciale, reportaje, postcard-uri și alte proiecte adiacente - pe care TVR le va realiza pe parcursul festivalului”, a declarat Smaranda Vornicu-Shalit, Directorul Festivalului.



Prin acest acord, cele trei instituții continuă parteneriatul tradițional care asigură organizarea festivalului în orașul de la poalele Tâmpei.



Ediţia 2019 a Festivalului va avea loc în perioada 22 – 25 august, în Braşov, și va aduce numeroși artiști pe scena din Piața Sfatului. Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finaliști ai concursului internațional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.



• TVR a dat startul înscrierilor pentru concursul de interpretare

Joi, 6 iunie, organizatorii au deschis înscrierile pentru Concursul internaţional de interpretare, iar primii concurenți s-au înregistrat deja pe site.



Artiştii care doresc să participe la concurs se pot înscrie până în data de 6 iulie a.c., pe portalul oficial al evenimentului, cerbuldeaur.ro, unde este publicat şi Regulamentul Festivalului Concurs.



Pentru ediția din acest an, echipa TVR a pregătit un format format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.



Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.



Foto: Andrei Paul/Primăria Municipiului Brașov

***



Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:



Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.



De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.



Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.